حكم من الاقتصادية في استئناف النيابة على براءة نورهان حفظي من نشر محتوى خادش

كتب : أحمد عادل

03:18 م 05/05/2026 تعديل في 03:28 م

استئناف النيابة على براءة نورهان حفظي

قضت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، برفض الاستئناف المقدم من النيابة العامة على براءة البلوجر نورهان حفظي من اتهامها بنشر محتوى خادش للحياء العام عبر مواقع التواصل الاجتماعي

وكانت محكمة القاهرة الاقتصادية، قد قضت ببراءة البلوجر نورهان حفظي من اتهامها بنشر محتوى خادش للحياء العام عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت النيابة العامة أحالت البلوجر المعروفة إعلاميًا باسم "نورهان حفظي" إلى المحكمة الاقتصادية، على خلفية اتهامها بنشر محتوى خادش للحياء العام عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأسندت النيابة العامة إلى نورهان حفظي تهمة التعدي على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، من خلال نشر صور ومقاطع مرئية مخلة وخادشة للحياء العام عبر حساباتها الشخصية على الشبكة المعلوماتية، مقابل الحصول على أجر مادي، وذلك على النحو المبين بأوراق التحقيق.

