كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضررت خلاله سيدة من طليقها لقيامه بالتعدي على نجليهما بالضرب أثناء تنفيذ حكم الرؤية داخل أحد الأندية بمحافظة دمياط.

سيدة تتضرر من طليقها

وبالفحص، تبين أن القائمة على النشر مقيمة بدائرة قسم شرطة دمياط الجديدة، وبسؤالها قررت بتضررها من طليقها لاعتدائه على طفليهما أثناء تنفيذ حكم الرؤية بأحد الأندية الرياضية، في محاولة لإجبارهما على الإقامة معه عقب حصولها على حكم بتمكينها من مسكن الزوجية.

وأمكن تحديد وضبط المشكو في حقه، مقيم بدائرة قسم شرطة أول دمياط، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، مبررا ذلك برغبته في "تأديب" نجليه بسبب تحدثهما معه بطريقة غير لائقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

