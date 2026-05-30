أعلنت وزارة الداخلية مد فعاليات المرحلة الـ28 من مبادرة "كلنا واحد" لمدة شهر، اعتبارًا من 1 يونيو 2026، تحت رعاية رئيس الجمهورية، وفي إطار توجيهات القيادة السياسية باتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وقالت الوزارة إن المبادرة تستهدف توفير مستلزمات الأسرة المصرية من السلع الغذائية وغير الغذائية ومنتجات الشركات التجارية والصناعية بجودة عالية وتخفيضات تصل إلى 40%، بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية.

2567 منفذًا مشاركًا بالمبادرة

وأوضحت الوزارة أنه تم التنسيق مع الكيانات الصناعية والتجارية وكبرى السلاسل التجارية للمشاركة في المبادرة من خلال 2558 سلسلة تجارية، و5 قوافل متحركة، و4 شوادر، بإجمالي 2567 فرعًا ومنفذًا على مستوى الجمهورية.

1300 منفذ ثابت ومتحرك لـ"أمان"

كما تواصل الوزارة توفير السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة من خلال 1300 منفذ ثابت ومتحرك تابعين لمنظومة "أمان"، منتشرين بالميادين والشوارع الرئيسية بمختلف المحافظات.

وأشارت وزارة الداخلية إلى أن أماكن المنافذ والسرادقات المشاركة بالمبادرة متاحة عبر الموقع الرسمي للوزارة، بما يتيح للمواطنين التعرف على أقرب نقاط البيع والاستفادة من التخفيضات المقررة.

وأكدت الوزارة أن المبادرة تأتي في إطار مسؤوليتها المجتمعية وحرصها على تقديم مختلف أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين، والمساهمة في تخفيف الأعباء المعيشية عنهم.

