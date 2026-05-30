واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية والمرورية المكثفة على مستوى الجمهورية، وأسفرت جهودها خلال الـ24 ساعة الماضية عن ضبط آلاف المخالفات المرورية، وقضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي، ومخالفات تموينية متنوعة.

110 آلاف مخالفة مرورية في يوم واحد

أسفرت الحملات المرورية عن ضبط 110 آلاف و247 مخالفة مرورية متنوعة، شملت السير دون تراخيص، وتجاوز السرعات المقررة، والانتظار العشوائي، واستخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفات شروط التراخيص.

كما تم فحص 607 سائقين، وتبين إيجابية 11 حالة لتعاطي المواد المخدرة.

حملات على الطريق الدائري الإقليمي

وفي إطار متابعة الحالة المرورية بمناطق الأعمال على الطريق الدائري الإقليمي، تم ضبط 338 مخالفة مرورية متنوعة، شملت مخالفات تحميل ركاب، وشروط التراخيص، والأمن والمتانة الفنية للمركبات.

كما جرى فحص 50 سائقًا، وأسفرت النتائج عن ثبوت إيجابية حالتين لتعاطي المواد المخدرة، إلى جانب ضبط 5 محكوم عليهم صادر ضدهم 7 أحكام قضائية، والتحفظ على إحدى المركبات لمخالفتها أحكام قانون المرور.

ضبط قضايا عملات أجنبية

وفي مجال مكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن من ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار في العملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفية.

وبلغت القيمة المالية للمضبوطات أكثر من 8 ملايين جنيه، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.

طن دقيق مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء

كما واصلت أجهزة الوزارة حملاتها التموينية لإحكام الرقابة على الأسواق والمخابز، وأسفرت الجهود عن ضبط عدد من القضايا التموينية المتعلقة بالمخابز السياحية الحرة والمدعمة.

وتم التحفظ على أكثر من طن من الدقيق الأبيض والدقيق البلدي المدعم قبل التصرف فيه بالمخالفة للقانون، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.



