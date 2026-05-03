كانت في طريقها للهند .. كمين مباحث مطار القاهرة يفسد عملية تهريب "شمبانزى" و زواحف نادرة

كتب : محمد الصاوي

01:17 ص 03/05/2026

اللواء عبد الناصر موافي

تمكنت الأجهزة الأمنية بمطار القاهرة الدولي برئاسة اللواء عبد الناصر موافي، مدير مباحث المطار، بالتعاون مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية بالقاهرة، من إحباط محاولة تهريب شمبانزى وزواحف نادرة إلى دولة الهند.

بداية الواقعة، عندما تمكن رجال المباحث بالتنسيق مع رجال الإدارة المركزية للحجر البيطري من إلقاء القبض على راكب مصري كان في طريقه إلى الهند، بحوزته 3 من صغار الشمبانزي في حالة تخدير كامل، بما شكل تهديدا مباشرًا على حياتهم، و 10 أكياس تضم مجموعة من الزواحف النادرة تم التحفظ عليها دون فتحها داخل حرم المطار لدواع أمنية و احترازية.


وقامت الأجهزة الأمنية بالتنسيق من خلال مكتب الإدارة العامة لمباحث المطار، بالتحفظ على الكائنات الحية داخل غرفة الحفاظ على الحياة البرية بالمطار، لإجراء عمليات فحص وتصنيف للمضبوطات وتحديد أنواعها بدقة بما يضمن التعامل السليم مع كل فصيلة وفقًا لدرجة خطورتها واحتياجاتها.

تم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

