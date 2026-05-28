أعلن مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية ورئيس الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية للحج، بدء تفويج حجاج القرعة المتعجلين من مشعر منى إلى فنادقهم في مكة المكرمة، خلال الساعات الأولى من صباح يوم غد الجمعة، وذلك عقب الانتهاء من أداء رمي الجمرات.

وأوضح أن مسؤولي بعثة القرعة سيبدأون بعد منتصف الليل في تفويج الحجاج المتعجلين من مخيماتهم في منى إلى فنادقهم بمكة المكرمة، مشيرًا إلى أن عملية التفويج ستتم على دفعات متتالية على مدار اليوم.

وأضاف أنه سيتم أيضًا تفويج باقي الحجاج غير المتعجلين من مخيماتهم في مشعر منى إلى فنادقهم بمكة المكرمة اعتبارًا من بعد منتصف ليلة يوم السبت المقبل، على أن تستمر العملية على دفعات طوال اليوم.

وفيما يتعلق بوجود تائهين خلال مراحل التصعيد إلى عرفات أو النفرة إلى المزدلفة ثم إلى منى، أكد رئيس الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية للحج أن غرف عمليات بعثة حج القرعة المركزية لم تتلق أي بلاغات بشأن وجود حالات فقدان أو تائهين بين الحجاج.

وأشار إلى أن الموقع المتميز لمخيمات حجاج القرعة في مشعر عرفات، ووجود مواقف للحافلات في محيطها، ساهم بشكل كبير في سرعة النفرة إلى المزدلفة، موضحًا أن النفرة هذا العام تمت في وقت قياسي، وهو ما ساعد في عدم تسجيل أي حالات تائهين خلال انتقال الحجاج بين المشاعر المقدسة.

