قررت الدائرة 11 بمحكمة جنايات الجيزة، اليوم الاثنين، تأجيل محاكمة 14 متهمًا، بينهم 9 محامين ورئيس مكتب شهر عقاري نادي المعادي السابق، إلى جلسة 23 يونيو المقبل، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"تزوير أوراق أرض سفارة عربية بالجيزة".

عُقدت الجلسة برئاسة المستشار طارق محمد أبو عيدة، وعضوية المستشارين وائل فاروق إسماعيل، وسمير صلاح الدين محمد، وأحمد عبد العاطي الشافي، وسكرتارية أيمن عبد اللطيف وهاني حمودة.

قضية تزوير أوراق أرض سفارة عربية بالجيزة

ووفقًا لأوراق القضية رقم 8999 لسنة 2024 جنايات قسم الجيزة، والمقيدة برقم 2806 لسنة 2024 كلي جنوب الجيزة، يواجه المتهمون اتهامات بالاشتراك مع موظفين عموميين في تزوير محررات رسمية تتعلق بقطعة أرض مملوكة لسفارة إحدى الدول العربية بمحافظة الجيزة.

اتهامات النيابة في قضية تزوير أوراق أرض سفارة عربية

وذكرت النيابة العامة أن المتهمين من الأول حتى الحادي عشر اشتركوا مع المتهم الثاني عشر، الموثق السابق بمكتب توثيق نادي المعادي، في تزوير توكيلات رسمية منسوبة لمكتب التوثيق، وذلك عبر إثبات بيانات غير صحيحة وانتحال أحد المتهمين صفة مالك الأرض الحقيقي باستخدام جواز سفر مزور.

كما أسندت النيابة إلى المتهمين الاشتراك مع موظفين عموميين بقسم شرطة الجيزة ونيابة الجيزة في تزوير محاضر رسمية وتحقيقات، تضمنت إثبات وقائع بيع الأرض محل القضية استنادًا إلى التوكيلات المزورة.

تزوير دعوى قضائية

وأوضحت التحقيقات أن المتهمين زوروا دعوى صحة توقيع منسوب صدورها إلى محكمة شبرا الخيمة الابتدائية، تضمنت بيانات تفيد ببيع الأرض محل الواقعة، مع اصطناع أختام وتوقيعات نُسبت زورًا إلى جهات رسمية.

استعمال المحررات المزورة

وأضافت النيابة أن المتهمين استخدموا المحررات المزورة في إقامة دعاوى مدنية أمام محكمة شمال الجيزة الابتدائية، تضمنت طلبات بعدم الاعتراض وصحة ونفاذ وشطب الرهن الخاص بالأرض، مع علمهم بتزوير المستندات المقدمة.

