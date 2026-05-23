ماتش كورة انتهى بمأساة.. القصة الكاملة لمقتل طالب الهرم داخل مركز شباب الجزيرة

كتب : فاطمة عادل

11:29 م 23/05/2026

الشاب ياسين ضحية واقعة الاعتداء داخل مركز شباب الج

لم يتخيل الطالب ياسين أن خطواته الأخيرة إلى ملعب كرة القدم ستكون بداية الفصل الأخير في حياته. خرج الشاب من منزله بمنطقة نزلة السمان بالهرم قاصدًا مركز شباب الجزيرة بالزمالك، حيث اعتاد ممارسة هوايته المفضلة رفقة أصدقائه، لكنه لم يعد إلى أسرته مرة أخرى.

داخل الملعب، بدأت المباراة بشكل طبيعي وسط أجواء تنافسية بين الشباب، قبل أن تنشب مشادة كلامية بين عدد من المشاركين. ومع تصاعد التوتر، تحول الخلاف إلى مشاجرة، لتتبدل صيحات التشجيع إلى لحظات من الفوضى والارتباك.

تفاصيل مقتل طالب بعد مشاجرة في مركز شباب الجزيرة

وبحسب رواية أسرة الضحية، فإن الخلاف لم يتوقف عند حدود المشادة، إذ تدخل عدد من الشباب في الواقعة، قبل أن يتعرض ياسين للاعتداء. وقال أحد أقاربه إن المتهم الرئيسي أمسك بالشاب وألقاه أرضًا بعنف، ما أدى إلى ارتطام رأسه بالأرض بصورة قوية تسببت في إصابته إصابة بالغة.

سقط ياسين على الأرض وسط حالة من الذهول بين الحاضرين، بينما سارع الموجودون لمحاولة إسعافه ونقله لتلقي العلاج. ورغم الجهود المبذولة لإنقاذه، فإن حالته الصحية تدهورت سريعًا نتيجة الإصابة الخطيرة التي تعرض لها، ليفارق الحياة متأثرًا بإصابته.

ومع انتشار نبأ الوفاة، خيم الحزن على أهالي نزلة السمان، وتحولت شوارع المنطقة إلى حالة من الصدمة والأسى. وتجمع المئات لتشييع جثمان الشاب بعد انتهاء الإجراءات القانونية وتصريح النيابة العامة بالدفن، فيما علت أصوات البكاء والدعاء خلال مراسم الجنازة التي خرجت من مسجد ناصر بالمنطقة.

وأكد أصدقاء الضحية وأفراد أسرته أن ياسين كان يتمتع بسمعة طيبة بين الجميع، وكان معروفًا بحسن الخلق وعلاقاته الطيبة مع المحيطين به، الأمر الذي ضاعف من حجم الحزن على رحيله المفاجئ.

وعقب الواقعة، تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا يفيد بوقوع مشاجرة داخل مركز شباب الجزيرة أسفرت عن إصابة شاب إصابة خطيرة. وانتقلت قوات الأمن إلى مكان الواقعة، حيث بدأت أعمال الفحص وجمع المعلومات والاستماع إلى أقوال الشهود.

وكشفت التحريات الأولية أن أربعة أشخاص تعدوا على المجني عليه خلال المشاجرة، ما تسبب في الإصابات التي أودت بحياته لاحقًا. وتواصل جهات التحقيق المختصة استكمال التحقيقات لكشف جميع تفاصيل الواقعة وتحديد المسؤوليات الجنائية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.

جريمة قتل الزمالك وفاة طالب مشاجرة كرة قدم نزلة السمان مركز شباب الجزيرة ياسين أشرف

