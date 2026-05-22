تقدم لحوم تزيد من شراسة الحيوانات.. تفاصيل ضبط سيدة تطعم الكلاب الضالة بالقاهرة

كتب : صابر المحلاوي

07:31 م 22/05/2026

المتهمة

أعلنت وزارة الداخلية أنه في إطار كشف ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر أحد المواطنين من قيام سيدة بإطعام الكلاب الضالة في أحد شوارع القاهرة، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط السيدة المعنية.

وقالت الوزارة في بيانها، إنه بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة المستخدمة وقائدتها وقت ارتكاب الواقعة، وتبين أنها مقيمة بدائرة قسم شرطة الزيتون بالقاهرة.

وأضافت الوزارة أنه بمواجهتها أقرت بقيامها بإطعام الكلاب الضالة بالطرق العامة بالأطعمة غير المطهية وغير المعقمة، وتصوير ذلك ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشارت وزارة الداخلية إلى أن تقديم اللحوم ومخلفاتها للكلاب الضالة في الطرق العامة قد يؤدي إلى زيادة شراستها وتغيير سلوكها الطبيعي، بما قد يمثل خطورة على المواطنين.

كما تبين من فحص هاتفها المحمول احتواؤه على دلائل تفيد بإنشائها صفحة لجمع التبرعات للحيوانات الأليفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

