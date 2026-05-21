تصدر محكمة جنح مستأنف حدائق القبة، اليوم الخميس، حكمها في استئناف المحامي علي أيوب على الحكم الصادر ضده بالحبس 3 سنوات في اتهامه بالتشهير بوزيرة الثقافة.

الحبس 3 سنوات للمحامي علي أيوب في اتهامه بسب وقذف وزيرة الثقافة



وكانت محكمة جنح حدائق القبة، عاقبت المحامي على أيوب بالحبس 3 سنوات وتغريمه 300 ألف جنيه، مع كفالة 20 ألف جنيه، لاتهامه بسب وزيرة الثقافة والتشهير بها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي وقت سابق، وزيرة الثقافة تقدمت ببلاغ تتهم فيه المحامي بنشر عبارات تتضمن سبًا وقذفًا وتشهيرًا بحقها عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. وباشرت النيابة العامةالتحقيقات وأحالت المحامي إلى المحاكمة مخلى سبيله.

اقرأ أيضا

18 ثانية تحبس الأنفاس.. فيديو يوثق لحظة إطلاق النار على المواطنين في أسيوط

علاقة سرية وانتقام.. كيف انتهت قصة حب داخل كلية الطب بجريمة قتل؟

5 ملايين جنيه دية قبل فوات الأوان.. أسرة "طفلة كرداسة" ترفض التصالح والطب النفسي يدين القاتل