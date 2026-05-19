أعلن اللواء مساعد وزير الداخلية لقطاع الشؤون الإدارية، رئيس الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية للحج، وصول 22 ألفًا و700 حاج من بعثة القرعة المصرية إلى الأراضي المقدسة حتى الآن؛ لآداء مناسك الحج لعام 1447هـ/ 2026م.

قصص إنسانية مؤثرة في استقبال حجاج القرعة بمكة

وأوضح رئيس الجهاز التنفيذي، أن إجمالي عدد الحجاج الذين وصلوا إلى مكة المكرمة بلغ 19 ألفًا و570 حاجًا، تم تسكينهم فورًا بمقار إقامتهم في المنطقة المركزية المحيطة بالبيت العتيق، بينما بلغ عدد الحجاج المتواجدين في المدينة المنورة 3 آلاف و130 حاجًا، ومن المقرر تفويجهم إلى مكة المكرمة عقب قضائهم 5 أيام في رحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، مؤكدًا استمرار الجسر الجوي بين مصر والمملكة لاستكمال نقل باقي البعثة، عقب انتهاء رحلات السفر إلى المدينة المنورة أول أمس.

حافلات بالـ "GPS" وشحن للحقائب من الفنادق

وتواصل بعثة حج القرعة بمطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة تقديم كافة التيسيرات لسرعة إنهاء إجراءات ضيوف الرحمن. ونجحت البعثة هذا العام في التعاقد مع واحدة من أكبر شركات النقل السعودية لتوفير حافلات حديثة مكيفة مزودة بدورات مياه وأجهزة تتبع المواقع الجغرافية (GPS) لنقل الحجاج، بالإضافة إلى الاتفاق مع شركة متخصصة لشحن حقائب الحجاج مباشرة من فنادق إقامتهم بمكة والمدينة إلى المطارات؛ تيسيرًا وتخفيفًا للمشقة عنهم.

مدير فندق بمكة: الاستعدادات المبكرة مكنت البعثة من حجز مواقع استراتيجية

وفي سياق متصل، حظي حجاج البعثة باستقبال واحتفاء خاص بمقار إقامتهم بمكة المكرمة، حيث أكد علي الصبحي، مدير الفندق المستضيف للحجاج، أن هذا الاحتفال يعكس العلاقات الأخوية والتاريخية الممتدة بين الشعبين الشقيقين، مشيدًا بالتنسيق رفيع المستوى مع الداخلية المصرية.

وأضاف "الصبحي" أن الاستعدادات المبكرة والتحركات الاستباقية التي اتخذتها بعثة وزارة الداخلية مكنتها من حجز فنادق متميزة للغاية وفي مواقع استراتيجية قريبة من الحرم المكي الشريف، مما يتيح لضيوف الرحمن أداء الصلوات الخمس في رحاب البيت العتيق بسهولة، واصفًا الحجاج المصريين بأنهم من أفضل الحجاج التزامًا بالتعليمات وحسن تعامل مع منظومة الخدمات داخل الفنادق.

قصص إنسانية مؤثرة لبعثة الدقهلية.. عوض الصبر والرحلة الخامسة

ولم تكن الأجواء داخل مقار التسكين مجرد إنهاء إجراءات إدارية، بل تحولت إلى مشهد إنساني مهيب اختلطت فيه دموع الفرحة بدعوات المغفرة؛ حيث استقبل رئيس البعثة فوجًا من حجاج محافظة الدقهلية، والذين عبروا عن ارتياحهم البالغ وسعادتهم بحفاوة الاستقبال وسلاسة الإجراءات.

وروت الحاجة عطيات محمد شلبي (80 عامًا)، من مركز المنزلة، قصتها والدموع في عينيها مؤكدة أن أمنيتها القديمة كانت أداء الفريضة رفقة زوجها الراحل، ليرحل قبل تحقيق الحلم، وتتقدم هي للقرعة هذا العام لأول مرة لتفاجأ بقبولها، قائلة: "ربنا عوض صبري خير وهون عليا مشقة السفر.. ومصر أحسن بلاد الدنيا".

وفي ذات السياق، أشاد الحاج سعيد إبراهيم (83 عامًا) بحسن التنظيم الميداني الذي وفر الراحة التامة لكبار السن. بينما اعتبر الحاج معروف فائق (66 عامًا)، من مدينة المنصورة، أن قبوله من المرة الأولى بمثابة "كرم رباني كبير" ودلالة غالية على محبة الله، مشيرًا إلى أن شعوره بالأمان والمنظومة الرائعة للبعثة ضاعفت فرحته بالرحلة الإيمانية.

أما الحاجة فاطمة محمد إبراهيم (63 عامًا)، من المنزلة، فكانت صاحبة الحكاية الأكثر تأثيرًا، حيث كشفت أنها تقدمت لقرعة الحج 4 مرات ولم يحالفها الحظ، لكنها لم تفقد الأمل وجاءها خبر القبول في المحاولة الخامسة، مشيدة بالرعاية الخاصة واللفتات الإنسانية التي توليها البعثة لكبار السن والمرضى، مما جعل الجميع يشعر وكأنه وسط أهله.

