كشفت الأجهزة الأمنية بالمنيا ملابسات منشور تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تغيب نجلة شخص عقب خروجها من الحضانة.

بلاغ بتغيب طفلة المنيا

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 16 الجاري، تبلغ لمركز شرطة أبو قرقاص من مدرس مساعد بإحدى الجامعات (مقيم بدائرة المركز) بتغيب نجلته ( 6 سنوات) عقب عودتها من الحضانة، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في غيابها.

تحرك الشرطة

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات وعقب تقنين الإجراءات، أمكن تحديد وضبط مرتكبة الواقعة (سبق لها العمل بإحدى الحضانات التي كانت بها الطفلة – مقيمة بذات الدائرة).

كشف المستور

وبمواجهتها، أقرت باستدراجها الطفلة وإلقائها بأحد المصارف المائية بالقرية انتقامًا من والدتها، لسابقة قيام الأخيرة باتهامها بسرقة هاتفها المحمول، مما أساء لسمعتها بالقرية وفصلها عن عملها بالحضانة.

وتم انتشال الجثمان بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، واتُخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

