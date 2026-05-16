لم تكن الخلافات بين الشقيقين جديدة داخل منزل العائلة في منطقة أكتوبر بمحافظة الجيزة، لكن خرجت هذه المرة عن السيطرة، بعدما تحولت مشادة كلامية إلى حريق ونهاية دامية، سقط فيها أحدهما مصابًا بنزيف في المخ بعد التعدي عليه بـ"سنجة".

شقيق يحرق المنزل والآخر يضربه بـ"سنجة" في الرأس

داخل إحدى مناطق الجيزة، اشتعلت الأزمة بين شقيقين بعدما تجدد الخلافات حول تقسيم الميراث، وتحولت الكلمات الحادة إلى غضب خارج عن السيطرة، بعدما اندفع الشقيق الأصغر، سائق "توك توك" يبلغ من العمر 24 عامًا، إلى سطح المنزل حاملًا كمية من البنزين، وسكبها فوق مخلفات أعلى العقار وأشعل النيران، لتتصاعد ألسنة اللهب سريعًا وسط حالة من الذعر بين الأهالي، بينما امتدت النيران إلى محيط المنزل.

لكن المشهد لم يتوقف عند الحريق، فالشقيق الأكبر الأربعيني، دخل في مواجهة مباشرة مع شقيقه عقب اشتعال النيران، وتحولت المشادة إلى عراك عنيف، قبل أن يلتقط سلاحا أبيضا "سنجة" ويوجه ضربة قوية لشقيقه في الرأس.

سقط الشاب على الأرض غارقًا في دمائه، بينما هرع الأهالي لمحاولة إنقاذه، وتم نقله إلى المستشفى تحت حراسة مشددة، بعدما تبين إصابته بكدمة بالرأس ونزيف في المخ، وتعذر استجوابه بسبب خطورة حالته.

في الوقت نفسه، تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق قبل امتداده إلى المنازل المجاورة، فيما ألقت الأجهزة الأمنية القبض على الشقيق المتهم، الذي اعترف خلال التحقيقات بارتكاب الواقعة وأرشد عن السلاح المستخدم، وكشفت التحريات أن خلافات الميراث كانت الشرارة التي أشعلت الواقعة.

