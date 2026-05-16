"خناقة الكراسي والترابيزات".. الداخلية تضبط طرفي مشاجرة بين صاحبي مقهى في الفيوم

كتب : علاء عمران

04:28 م 16/05/2026

ضبط طرفي مشاجرة بين صاحبي مقهى في الفيوم

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر القائم على النشر من قيام أحد الأشخاص بالتعدي عليه بالضرب مستخدماً سلاحاً أبيض بمحافظة الفيوم.

مشادة بسبب أولوية الكراسي على الرصيف

وبالفحص والتحري، تبين عدم ورود بلاغات رسمية في هذا الشأن قبل تداول الفيديو، وأن الواقعة تعود إلى تاريخ 8 الجاري؛ حيث نشبت مشاجرة بدائرة قسم شرطة أول الفيوم بين طرف أول: (القائم على النشر "مالك مقهى")، وطرف ثان: (مالك مقهى) مقيمين بدائرة القسم.

وأوضحت التحريات أن المشاجرة اندلعت إثر خلافات جيرة بين الطرفين حول أولوية وضع الكراسي والترابيزات في الشارع أمام المقهيين ملكهما، وتطور الأمر إلى مشادة كلامية تعدى على إثرها الطرفان على بعضهما بالضرب.

ضبط المتهمين والسلاح المستخدم

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفي المشاجرة، وعُثر بحوزة أحدهما على (السلاح الأبيض المستخدم في التعدي)، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة لذات الخلافات، وأبديا رغبتهما أمام جهات التحقيق في التصالح.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

