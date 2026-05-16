تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من توجيه ضربة قوية لبؤرة إجرامية شديدة الخطورة بمحافظة السويس، بعد ضبط كميات ضخمة من المواد المخدرة تقدر قيمتها بنحو 100 مليون جنيه.

معلومات وتحريات تكشف نشاط بؤرة إجرامية

معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، أفادت بقيام بؤرة إجرامية تضم عناصر شديدة الخطورة بجلب وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة، تمهيدًا لترويجها والإتجار بها.

كمين محكم وضبط المتهمين

عقب تقنين الإجراءات، تم إعداد الأكمنة اللازمة واستهداف المتهمين، حيث نجحت القوات في ضبط عناصر البؤرة الإجرامية بنطاق محافظة السويس. وأسفر الضبط عن العثور بحوزتهم على طن ونصف من مخدري الحشيش والهيدرو.

مخدرات بـ100 مليون جنيه

وتُقدَّر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو 100 مليون جنيه، في واحدة من أكبر الضربات الأمنية خلال الفترة الأخيرة ضد تجار المواد المخدرة.

اقر أ أيضا:

تحرش بتلميذة داخل مكتبه.. الداخلية تلقي القبض على مدير مدرسة خاصة ببشتيل

مطاردة وهروب فاشل للمتحرش العجوز.. رحلة القبض على مدير مدرسة "هابي لاند" في سوهاج

جريمة داخل شقة المنيب.. حكاية أب أنهى حياة زوجته واستدرج ابنته من الدرس لقتلها