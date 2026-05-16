صفقة الـ100 مليون جنيه.. الداخلية تحبط تهريب طن ونصف حشيش وهيدرو بالسويس | صور

كتب : علاء عمران

12:25 م 16/05/2026

إحباط تهريب مخدرات بـ100 مليون جنيه

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من توجيه ضربة قوية لبؤرة إجرامية شديدة الخطورة بمحافظة السويس، بعد ضبط كميات ضخمة من المواد المخدرة تقدر قيمتها بنحو 100 مليون جنيه.

معلومات وتحريات تكشف نشاط بؤرة إجرامية

معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، أفادت بقيام بؤرة إجرامية تضم عناصر شديدة الخطورة بجلب وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة، تمهيدًا لترويجها والإتجار بها.

كمين محكم وضبط المتهمين

عقب تقنين الإجراءات، تم إعداد الأكمنة اللازمة واستهداف المتهمين، حيث نجحت القوات في ضبط عناصر البؤرة الإجرامية بنطاق محافظة السويس. وأسفر الضبط عن العثور بحوزتهم على طن ونصف من مخدري الحشيش والهيدرو.

مخدرات بـ100 مليون جنيه

وتُقدَّر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو 100 مليون جنيه، في واحدة من أكبر الضربات الأمنية خلال الفترة الأخيرة ضد تجار المواد المخدرة.

2

