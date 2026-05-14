

داخل قرية هادئة بمركز العياط في الجيزة، كانت حياة "كريم" تسير بشكل طبيعي، قبل أن تقوده الصدفة إلى سر احتفظ به لنفسه لأيام قليلة، لكنه انتهى بجريمة قتل مروعة أشعلت النيران في جسده، وانتهت بحكم بالإعدام شنقًا على المتهم.

تفاصيل إنهاء حياة شاب على يد جاره بالعياط

بدأت القصة بمشاهدة المجني عليه سيدة تدخل إلى حانوت يعمل به المتهم "سيد" في وقت متأخر من الليل، لتنكشف أمامه علاقة غير شرعية.

اخرج المجني عليه هاتفه وبدأ في توثيق تلك العلاقة الآثمة، وبدأ في استغلال الصور ومقاطع الفيديو في ابتزاز المتهم وعشيقته حيث حصل منهما على مبالغ مالية عدة مرات خشية افتضاح أمرهما في القرية، إلى أن قرر المتهم وضع نهاية لابتزازه.

مخطط شيطاني للتخلص من الابتزاز

خطط "سيد" للتخلص من جاره، في وقت متأخر من إحدى ليالي الشتاء الماضي، تسلل لمنزل المجني عليه لعلمه بتواجده داخل المنزل بمفرده، وما أن أبصره غارقًا في نومه كال له عدة ضربات على رأسه بـ"ماسورة حديدية" حتى تأكد أنه فارق الحياة.

أراد المتهم إخفاء جريمته فسكب مادة تساعد على الاشتعال بجوار سرير واشعل بها النيران ظنًا منه أنه قادرًا على الهرب من العدالة، ثم لاذ بالفرار من مكان الواقعة.

ومع تصاعد ألسنة اللهب، هرع الأهالي إلى المنزل لمحاولة السيطرة على الحريق، ليعثروا على جثمان المجني عليه متفحمًا داخل الغرفة، بينما بدأت أجهزة الأمن رحلة كشف لغز الجريمة.

الأجهزة الأمنية تحل اللغز

تحريات المباحث قادت إلى المتهم، وأكد تقرير الطب الشرعي أن الوفاة حدثت نتيجة إصابة رضية بالرأس أحدثت كسورًا بالجمجمة ونزيفًا بالمخ، بينما جاءت الحروق لاحقة للوفاة.

وخلال التحقيقات، اعترف المتهم بارتكاب الجريمة، مقرًا بأنه قتل المجني عليه بسبب الخلافات السابقة بينهما، ثم أشعل النيران في الغرفة لإخفاء جريمته.

عشماوي في انتظار المتهم

وبعد تداول القضية أمام محكمة جنايات الجيزة، لعدة جلسات استمعت الهيئة لمرافعة دفاع المتهم والنيابة العامة، وخلصت إلى إحالة أوراق المتهم لفضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.

وعاقبت المحكمة، أمس الأربعاء، المتهم "سيد" بالإعدام شنقًا، لإدانته بقتل جاره عمدًا مع سبق الإصرار، وإشعال النيران في جثمانه، بعد ورود رأي مفتي الجمهورية.