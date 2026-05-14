محاكمة المتهمين في قضية محامي حلوان اليوم

كتب : محمود الشوربجي

07:07 ص 14/05/2026

تنظر المحكمة المختصة، اليوم الخميس، أولى جلسات محاكمة المتهمين في واقعة مقتل محامٍ داخل منزله الكائن بمنطقة حلوان بالقاهرة، وذلك بسبب سرقة فتاة لهاتف محمول من أحدهم وهروبها إلى منزل المجني عليه.

واقعة مقتل محامي حلوان

وكشفت التحريات الأولية تفاصيل في واقعة مقتل محامٍ بحلوان إثر هجوم 4 متهمين عليه داخل منزله الكائن بمنطقة حلوان بالقاهرة، وذلك بسبب سرقة فتاة لهاتف محمول من أحدهم وهروبها إلى منزل المجني عليه.

التحريات تكشف تفاصيل الواقعة

واعترف المتهمون بوجود علاقة صداقة بينهم وبين إحدى الفتيات كانت موجودة معهم بشقة المتهم الثاني وعقب انصرافها اكتشف المتهم الأول عدم وجود هاتفه المحمول، فشك في الفتاة التي تبين أنها تدعى سمر.ر.ع.إ، 35 سنه، ربة منزل مقيمة المشروع الأمريكي - دائرة القسم، سابق اتهامها في قضيتين آخرهما القضية رقم 14569 لسنه 2023 ج حلوان - مخدرات.

كما أضافوا بأنهم خلال البحث عنها نمى إلى علمهم بأن المذكورة تتردد على إحدى الشقق السكنية بالعقار سكن المتوفى، وعلى إثر ذلك توجه المتهمون للبحث عنها حتى إن دلفوا بطريق الخطأ للعقار محل الواقعة ظنًا منها أنه موجودة بشقة المتوفى.

وعقب ذلك، كسروا باب الشقة بطريق الخطأ، ما أصاب المتوفى بحالة من الذعر، ما دفعه لإلقاء نفسه من شرفة الشقة محل سكنه، ما أدى إلى إصابته التي أودت بحياته وعلى الفور تركوا مكان الواقعة فروا هاربين.

