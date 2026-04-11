شهدت الحالة المرورية، صباح اليوم السبت، انتظامًا ملحوظًا في حركة السيارات على معظم الطرق والمحاور الرئيسية بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، بالتزامن مع انتشار مكثف لرجال الإدارة العامة للمرور، لمتابعة حركة السير أولًا بأول، والتدخل السريع في حال حدوث أي طارئ.

القاهرة.. سيولة مرورية بالمحاور الرئيسية

ورصدت المتابعات الميدانية حالة من السيولة المرورية في عدد من الشوارع الرئيسية بمحافظة القاهرة، خاصة كورنيش النيل، وميدان التحرير، ومناطق وسط البلد، مع انتظام حركة السيارات أعلى الطريق الدائري، وكوبري 6 أكتوبر، ومحور 26 يوليو، دون وجود تكدسات مرورية مؤثرة تعطل الحركة.

كما شهدت ميادين رمسيس، وعبد المنعم رياض، وروكسي، انتظامًا في حركة السير، إلى جانب سيولة مرورية بمداخل ومخارج وسط القاهرة، وانتظام الحركة في الطرق المؤدية إلى مناطق حلوان والملك الصالح.

الجيزة.. كثافات نسبية بسبب مشروعات المترو

وفي محافظة الجيزة، ظهرت حالة من الاستقرار المروري في أغلب المناطق، لاسيما بمدينة 6 أكتوبر، ومحور 26 يوليو، مع وجود سيولة مرورية داخل الأحياء.

في المقابل، شهدت بعض الشوارع كثافات نسبية، خاصة بشارع الهرم والمريوطية، نتيجة استمرار أعمال تنفيذ مشروعات مترو الأنفاق، ما تسبب في تباطؤ حركة السيارات، خصوصًا بمناطق المساحة، وشارع العريش، ومدكور، والطالبية، بالتزامن مع غلق بعض التقاطعات، وتوجيه السائقين لاستخدام الطرق البديلة المحددة.

القليوبية.. انسيابية على الطرق السريعة

أما في محافظة القليوبية، فسادت حالة من الانسياب المروري على الطرق الرئيسية، وعلى رأسها الطريق الزراعي، ومحور شبرا – بنها الحر، دون تسجيل حوادث أو أعطال مؤثرة حتى الآن.

انتشار مروري مكثف لتأمين الطرق

وعززت الإدارة العامة للمرور من انتشار الخدمات المرورية والأوناش على مختلف الطرق والمحاور، للتعامل الفوري مع أي أعطال أو حوادث، وضمان استمرار السيولة المرورية، وتقليل زمن الرحلات، خاصة خلال عطلة نهاية الأسبوع.

كما دفعت الإدارة بسيارات الإغاثة المرورية لمساعدة قائدي السيارات في حال التعرض لأعطال أو حوادث، عبر الخط الساخن 01221110000، لتقديم الدعم الفوري على الطرق والمحاور الرئيسية.