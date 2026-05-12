أعلن اللواء مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية، رئيس الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية للحج، وصول 11 ألفًا و280 حاجًا من بعثة القرعة إلى الأراضي المقدسة حتى الآن لأداء مناسك الحج.

وصول آلاف الحجاج إلى المدينة المنورة

وأوضح أن 6 آلاف و953 حاجًا وصلوا إلى المدينة المنورة، وتم تفويج 3 آلاف و544 حاجًا منهم إلى مكة المكرمة بعد قضاء خمسة أيام في رحاب المسجد النبوي الشريف، بينما يتبقى حاليًا 3 آلاف و409 حجاج.

استمرار تفويج الحجاج إلى مكة

وأضاف أن إجمالي الحجاج الذين وصلوا إلى مكة المكرمة بلغ 7 آلاف و871 حاجًا، حيث جرى تسكينهم فور وصولهم في مقار الإقامة بالمنطقة المركزية القريبة من الحرم المكي الشريف.

جسر جوي لنقل الحجاج

وأشار إلى استمرار الجسر الجوي بين مصر والمملكة العربية السعودية لنقل باقي الحجاج إلى المدينة المنورة ومكة المكرمة خلال الأيام المقبلة، حتى اكتمال وصول جميع أفواج البعثة.

استعدادات مكثفة في المطارات

ورفعت بعثة حج القرعة درجات الاستعداد في مطاري الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة ومطار الملك عبدالعزيز بجدة، لتسهيل إجراءات وصول الحجاج وتقديم كافة التيسيرات لهم.

متابعة الخدمات وتسهيل الإجراءات

كما التقى رئيس البعثة بالمدير التنفيذي لشركة "إكرام الضيف" السعودية، واستمع إلى شرح حول الخدمات المقدمة لحجاج القرعة، خاصة تسليم بطاقة "نسك" الذكية التي تُعد الهوية الرسمية للحاج داخل المشاعر المقدسة.

رسائل للحجاج

وأكد أن جميع أعضاء البعثة يعملون على مدار الساعة لتقديم الخدمات للحجاج، مع مناشدتهم الالتزام بالتعليمات، وتجنب التزاحم، وحفظ المتعلقات الشخصية، حفاظًا على سلامتهم وضمان أداء المناسك في سهولة ويسر.

