كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر القائمة على النشر من قيام والدها وشقيقها بالتعدي بالضرب على والدتها وشقيقها الآخر وإحداث إصابتهما في محافظة الغربية، مع الزعم بعدم استجابة الأجهزة الأمنية لاستغاثتها.

مشاجرة عائلية بالغربية

وقالت الوزارة في بيان لها إنه بالفحص تبين وجود خلافات عائلية بين طرف أول: (القائمة على النشر ووالدتها وشقيقها)، وطرف ثان: (والد القائمة على النشر وشقيق آخر لها)، وجميعهم مقيمون بدائرة مركز شرطة بسيون بالغربية، بسبب رغبة والدة القائمة على النشر في بيع منزلها ورفض الطرف الثاني، ما أدى إلى وقوع مشاجرة وتعدٍّ متبادل بالضرب، وتم تحرير محضر بتاريخ 3 من الشهر الجاري.

الفحص الأمني

وقد تم ضبط الطرفين في حينه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وبسؤال القائمة على النشر حول ادعائها بعدم استجابة الأجهزة الأمنية لاستغاثتها، أقرت بأن ادعاءها غير صحيح، وكان بهدف لفت الانتباه إلى شكواها. وتولت النيابة العامة التحقيق.