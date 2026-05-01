إعلان

انخفاض أسعار الدواجن وارتفاع البيض اليوم الجمعة بالأسواق (موقع رسمي)

كتب : آية محمد

10:54 ص 01/05/2026

أسعار البيض والدواجن

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

انخفض متوسط أسعار الفراخ الحية، خلال تعاملات اليوم الجمعة 1-5-2026، بينما ارتفع متوسط سعر كرتونة البيض، مقارنة بأسعار أمس وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

أسعار الدواجن

سجل متوسط سعر كيلو الدواجن اليوم في الأسواق نحو 110.67 جنيه، بتراجع 22 قرشًا.

وبحسب بوابة أسعار مجلس الوزراء، فإن أسعار كيلو الدواجن البيضاء في مصر تبدأ اليوم من 96.18 جنيه، فيما تصل أسعار الدواجن البلدي إلى 125.9 جنيه بحد أقصى.

أسعار البيض

كرتونة البيض (متوسط السعر باختلاف النوع): 130.49 جنيه، بزيادة 8.51 جنيه.

كرتونة البيض البلدي: 136.54 جنيه، بزيادة جنيه.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

أسعار البيض أسعار الدواجن البيض الأبيض الفراخ البيضاء البيض البلدي بورصة الدواجن

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بسبب تريزيجيه.. حيرة لمعتمد جمال بشأن بديل عمر جابر في القمة
رياضة محلية

بسبب تريزيجيه.. حيرة لمعتمد جمال بشأن بديل عمر جابر في القمة
مايا دياب جريئة ومي سليم بـ"جيب" قصيرة.. لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة
زووم

مايا دياب جريئة ومي سليم بـ"جيب" قصيرة.. لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة
ضبط أطنان من اللبن المغشوش بمادة سامة.. كيف تكتشفه قبل الشراء؟
علاقات

ضبط أطنان من اللبن المغشوش بمادة سامة.. كيف تكتشفه قبل الشراء؟

قبل مباراة الأهلي والزمالك.. نجوم بالفن يدعمون القلعة الحمراء
زووم

قبل مباراة الأهلي والزمالك.. نجوم بالفن يدعمون القلعة الحمراء
واشنطن توقف حرب إيران.. كيف تلاعب ترامب بالدستور الأمريكي؟
شئون عربية و دولية

واشنطن توقف حرب إيران.. كيف تلاعب ترامب بالدستور الأمريكي؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان