جثة ومصاب في انهيار عقار بجوار مسجد الحسين بالجمالية

كتب : محمد شعبان

08:58 م 09/04/2026

لحظات من الرعب عاشها سكان الجمالية حين انهار الجزء الخلفي لمبنى سكني مكون من 3 طوابق في حارة أم الغلام، بالقرب من المشهد الحسيني، وسط حالة من الفوضى والهلع، فيما تتواصل جهود الإنقاذ لاستخراج المحاصرين.


وقع الحادث في حارة أم الغلام، حيث انهار الجزء الخلفي لمبنى سكني من 3 طوابق، ما أسفر عن سقوط أنقاض على أجزاء من الشارع المجاور، وتهديد حياة سكان المنطقة.


تحركت قوات الدفاع المدني فور تلقي البلاغ، وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل المصابين، ونقل شخص واحد يعاني من كدمات إلى مستشفى الحسين لتلقي العلاج.

وتستمر فرق الإنقاذ في البحث عن شخص محاصر تحت الأنقاض، في محاولة لتفادي أي خسائر إضافية وضمان سلامة باقي السكان.

الأجهزة المعنية طالبت سكان المنطقة بتوخي الحذر والابتعاد عن المباني القديمة، حتى استكمال عمليات التقييم والتأكد من استقرار العقارات المجاورة.

اقرأ أيضا:

اتقفش في الكمين.. القصة الكاملة لنجل ميدو في واقعة "المخدرات والخمر" بالتجمع

حقيقة فيديو التعدي على فتاة بشبرا الخيمة: ممارسة علاقة آثمة برضاها

الإعدام لـ 4 متهمين بالاعتداء على أطفال مدرسة سيدز وبراءة 2 آخرين

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مسجد الحسين انهيار عقار الجمالية الدفاع المدني جثة

فيديو قد يعجبك



