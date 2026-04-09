لحظات من الرعب عاشها سكان الجمالية حين انهار الجزء الخلفي لمبنى سكني مكون من 3 طوابق في حارة أم الغلام، بالقرب من المشهد الحسيني، وسط حالة من الفوضى والهلع، فيما تتواصل جهود الإنقاذ لاستخراج المحاصرين.



انهيار عقار بجوار مسجد الحسين

وقع الحادث في حارة أم الغلام، حيث انهار الجزء الخلفي لمبنى سكني من 3 طوابق، ما أسفر عن سقوط أنقاض على أجزاء من الشارع المجاور، وتهديد حياة سكان المنطقة.



الدفاع المدني يتدخل بموقع عقار الحسين

تحركت قوات الدفاع المدني فور تلقي البلاغ، وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل المصابين، ونقل شخص واحد يعاني من كدمات إلى مستشفى الحسين لتلقي العلاج.

وتستمر فرق الإنقاذ في البحث عن شخص محاصر تحت الأنقاض، في محاولة لتفادي أي خسائر إضافية وضمان سلامة باقي السكان.

رسالة من الدفاع المدني لأهالي الجمالية

الأجهزة المعنية طالبت سكان المنطقة بتوخي الحذر والابتعاد عن المباني القديمة، حتى استكمال عمليات التقييم والتأكد من استقرار العقارات المجاورة.

