رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب صانعة محتوى بحدائق أكتوبر بملابس خادشة للحياء وألفاظ تتنافى مع القيم وبحوزتها 3 هواتف وحشيش وتم اتخاذ الإجراءات.

صانعة محتوى بحدائق أكتوبر

كشفت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن قيامها بالرقص بملابس خادشة للحياء والتلفظ بألفاظ تتنافى مع القيم المجتمعية، ومن جانب آخر تم تحديد وضبط المذكورة ولها معلومات جنائية حال تواجدها بدائرة قسم شرطة حدائق أكتوبر بمحافظة الجيزة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

تسقط بملابس خادشة وحشيش

عثرت القوات بحوزة المتهمة على 3 هواتف محمولة بفحصهم تبين احتواؤهم على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامي، علاوة على ضبط كمية من مخدر الحشيش، وبمواجهتها اعترفت بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، كما أقرت بحيازة المواد المخدرة بقصد التعاطي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

