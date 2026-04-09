رسمياً.. عبد العزيز عبد الفتاح رئيساً لقطاع القنوات الإقليمية بماسبيرو

كتب : أحمد الجندي

04:33 م 09/04/2026

أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام

أصدر الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام قراراً بتكليف الدكتور عبد العزيز عبد الفتاح برئاسة قطاع القنوات الإقليمية.

وبحسب بيان، تخرج الدكتور عبد العزيز عبد الفتاح في قسم الإذاعة والتليفزيون بكلية الإعلام جامعة القاهرة ، وحصل علي درجة الدكتوراة في الإعلام من جامعة عين شمس.


وتدرج الدكتور عبد العزيز في العمل بماسبيرو عقب تخرجه ليصبح لاحقاً رئيساً للقناة الثالثة ، وقد قام بتسيير عمل قطاع القنوات الإقليمية حتي صدور القرار بتكليفه رسمياً برئاسة القطاع .

