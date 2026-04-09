التقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، قيادات شركة «إيرباص» العالمية المتخصصة في خدمات الطوارئ الطبية والرعاية الصحية الطائرة، على هامش مشاركته في فعاليات قمة «الصحة الواحدة» المنعقدة بمدينة ليون الفرنسية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن اللقاء تناول سبل الاستفادة من خبرات «إيرباص» في تطوير منظومة الإسعاف الطائر في مصر، حيث أبدت الشركة استعدادها الكامل للتواجد في السوق المصري من خلال أسطولها الجوي المتطور، والمساهمة في إنشاء منظومة إسعاف جوي متكاملة بالتنسيق مع هيئة الإسعاف المصرية وكافة الجهات المعنية.

وأضاف في بيان اليوم، أن الاجتماع ناقش آليات تنفيذ المنظومة وفق الضوابط والمعايير المصرية، بما يضمن تقديم أعلى مستويات الخدمة الطبية الطارئة في أسرع وقت ممكن، خاصة في المناطق النائية والطرق السريعة والمناطق الصحراوية.

ولفت إلى أن شركة «إيرباص» تمتلك خبرة تمتد لأكثر من 45 عاماً في مجال الإسعاف الطائر، حيث تدير أسطولاً ضخماً يضم نحو 4000 طائرة في مختلف دول العالم، مزودة بأحدث التجهيزات الطبية وأطقم عمل مدربة على تقنيات الإنقاذ والإخلاء الطبي الجوي.

وتابع أن الوزير وجه الدعوة لممثلي الشركة لزيارة مصر في القريب العاجل لعقد اجتماعات فنية موسعة مع هيئة الإسعاف المصرية والجهات المعنية، بهدف دراسة الخطوات التنفيذية والاحتياجات اللوجستية اللازمة لبدء العمل في هذه المنظومة المتطورة، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتحديث قطاع الرعاية الطبية العاجلة.

وأكدت وزارة الصحة والسكان حرصها على تعزيز الشراكات الدولية الاستراتيجية لتطوير خدمات الإسعاف الجوي، بما يسهم في إنقاذ الأرواح وتقديم رعاية طارئة متميزة للمواطنين في كل أنحاء الجمهورية.