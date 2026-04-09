الداخلية تكشف ملابسات تداول فيديو اعتداء سائق ميكروباص على آخر بالقاهرة

كتب : علاء عمران

12:56 م 09/04/2026 تعديل في 02:20 م

سقوط سائق ميكروباص اعتدى على مواطن بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط سائق ميكروباص اعتدى على قائد سيارة ملاكي بوسط الطريق بسبب أولوية السير، عقب تداول مقطع الفيديو على منصات التواصل الاجتماعي.

تحريات المباحث حول فيديو اعتداء سائق ميكروباص على قائد ملاكي

وبإجراء التحريات تبين عدم ورود بلاغات في هذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط السيارة "الميكروباص" الظاهرة بمقطع الفيديو "سارية التراخيص" وقائدها (سائق - مقيم بالقاهرة).

وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة المشار إليها خلال شهر رمضان الماضي، لخلاف مع قائد السيارة الأخرى حول أولوية المرور حال سيرهما بالطريق المشار إليه وتم التصالح بينهما في حينه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الداخلية سائق ميكروباص القاهرة

