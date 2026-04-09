خلافات على الميراث.. حكم من الجنايات ضد المتهم بإشعال حريق في شقة شقيقته بالمرج

كتب : أحمد عادل

11:52 ص 09/04/2026 تعديل في 11:54 ص

محكمة جنايات القاهرة

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، عاطلًا بالحبس لمدة 3 سنوات في اتهامه بإشعال حريق في شقة شقيقته بالمرج بسبب خلافات سابقة بينهما على الميراث.

إحالة المتهم بإشعال حريق في شقة شقيقته بالمرج للجنايات

وأحالت النيابة العامة بشمال القاهرة، المتهم "خ. ع" للمحاكمة أمام محكمة الجنايات المختصة، بتهمة إشعال حريق في شقة شقيقته عمدًا قاصدًا إحداث تلفيات بها.

وكشفت التحقيقات أن المتهم ألقى النيران داخل شقة المجني عليها، وامتدت ألسنة اللهب إلى المنقولات ما أسفر عن حريق هائل.

وتابعت التحقيقات، أن المتهم ارتكب الجريمة للانتقام من شقيقته على إثر خلافات سابقة بينهما بسبب الميراث.


