بعث اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، برقيات تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والأنبا إبراهيم إسحاق سدراك ببطريرك طائفة الأقباط الكاثوليك، والدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية، بالإضافة إلى قيادات وضباط وأفراد هيئة الشرطة، بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد لعام 2026، حيث أكد الوزير في رسائله أن هذه المناسبة تجسد روح المواطنة الراسخة ووحدة النسيج الوطني التي تعد من ثوابت الأمة المصرية فوريًا وبكل فخر، لضمان استمرار مسيرة البناء والنماء بقلب الوطن الحبيب.

وزير الداخلية يهنئ البابا تواضروس

أعرب وزير الداخلية في برقيته لقداسة البابا تواضروس الثاني عن أصدق التهاني وأسمى الأماني له وللإخوة المسيحيين، ومن جانب آخر أكد أن احتفال مصر بعيد القيامة المجيد يعكس مشاعر المحبة والمودة وروابط الأخوة الوثيقة التي تجمع أبناء الشعب الواحد، علاوة على ذلك شدد على أن هذه الروح ستظل دائمًا من الدعامات الأساسية لمسيرة التقدم والتنمية لمصرنا الحبيبة بشكل قاطع وصارم فوريًا، متمنيًا لقداسته وللوطن دوام الخير والرفعة بقلب الكنيسة المصرية.

وزير الداخلية يهنئ رؤساء الطوائف بعيد القيامة المجيد



بعث الوزير بتهنئة مماثلة لكل من بطريرك الكاثوليك ورئيس الطائفة الإنجيلية، وفي السياق ذاته أشاد بقيم السمو والحضارة التي يجسدها تلاحم النسيج الوطني المصري على مر التاريخ، ومن جانب آخر دعا الله أن يحفظ مصر منارة للمحبة والسلام ووطنًا للسماحة والإخاء لا تفرقه مكائد ولا تضعفه شدائد، علاوة على ذلك أكد على أهمية مواصلة العمل معًا نحو غدٍ أفضل، بشكل قاطع وصارم فوريًا وبكل حسم لضمان استقرار البلاد وتعزيز أواصر المحبة بين كافة الطوائف بقلب الجمهورية.

رسالة لرجال الشرطة بعيد القيامة

وجه وزير الداخلية رسالة فخر واعتزاز إلى القيادات والضباط والأفراد والعاملين المدنيين والمجندين وزملائهم في مأموريات حفظ السلام، وفي السياق ذاته أكد أن مشاعر الأخوة التي تجمع أبناء الوطن الواحد في نسيج متماسك هي التي تحفظ للأمة وحدتها وتدعم مسيرتها نحو الازدهار، ومن جانب آخر دعا الله أن يوفق رجال الشرطة في أداء رسالتهم السامية وأن يجعل إرادتهم على قوى الشر غالبة لرفعة مصر وحاضرها، بشكل قاطع وصارم فوريًا وبكل عزة لضمان حماية أمن الوطن واستقراره.



وزير الداخلية محمود توفيق يهنئ البابا تواضروس الثاني ورؤساء الطوائف المسيحية ورجال الشرطة بمناسبة عيد القيامة المجيد. أكد الوزير في برقياته الرسمية على متانة النسيج الوطني المصري وروح المواطنة التي تعد الركيزة الأساسية للتنمية والتقدم في البلاد فوريًا. شملت التهنئة رسائل تقدير للتلاحم الشعبي ودعوات بحفظ مصر منارة للسلام والمحبة، معربًا عن فخره بجهود رجال الشرطة في حفظ الأمن بجانب إخوانهم من أبناء الوطن، لضمان مستقبل مشرق يسوده الإخاء والوحدة الوطنية تحت راية واحدة بشكل قاطع وصارم وبكل حسم وقوة لضمان رفعة الوطن فوريًا.