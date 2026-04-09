"تيسير خدمات في الجوازات".. الداخلية تنهي أوراق الحالات الإنسانية في وقت قياسي

كتب : علاء عمران

11:10 ص 09/04/2026 تعديل في 12:05 م

الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية

واصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية تفعيل إجراءات التسهيل والتيسير على المواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية، حيث ركزت القوات على تقديم الدعم الفوري لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة بجميع المقرات على مستوى الجمهورية فوريًا، وذلك ضمن استراتيجية الوزارة لتطوير المنظومة الخدمية بشكل قاطع وصارم لضمان راحة المواطنين.

الجوازات تنهي أوراق الحالات الإنسانية بالمحافظات

رصدت أقسام خدمات الجوازات المنتشرة بكافة المحافظات الحالات الإنسانية والمرضية بين المترددين عليها، ومن جانب آخر قامت الأطقم الإدارية باستقبالهم وتذليل كافة العقبات أمام حصولهم على الأوراق الثبوتية، علاوة على ذلك تم تخصيص أماكن مجهزة لاستقبال ذوي الهمم لضمان سرعة إنجاز معاملاتهم فوريًا وبكل حسم وقوة، في مشهد يعكس الجانب الاجتماعي للمنظومة الأمنية المعاصرة.

تيسير الإجراءات بمواقع تقديم الخدمة

أكدت وزارة الداخلية استمرار خطة تسهيل الإجراءات في كافة المواقع الشرطية الخدمية، وفي السياق ذاته أوضحت أن المنظومة ترتكز على ثوابت جوهرية تستهدف الارتقاء بمستوى الأداء الأمني والخدمي، ومن جانب آخر يتم مراجعة جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بشكل دوري فوريًا، لضمان إنهاء الإجراءات في أسرع وقت وبشكل قاطع وصارم يمنع التكدس، مع التأكيد على تقديم كافة أوجه الرعاية لكبار السن بقلب الإدارة.


اقرأ أيضا

مواجهة مُرة وصدمة وبكاء في صمت.. ماذا حدث في جلسة إعدام "غرام" بالجيزة؟

تنكر في زي نسائي ونقاب..كيف دبر "أثير الديون" لقتل خالته بشقة زنين؟

"2 مليار جنيه و30 سنة حبس".. رحلة "مستريح السيارات" من خارج البلاد للزنزانة

ذوي الهمم كبار السن الداخلية

أحدث الموضوعات

مواجهة مُرة وصدمة وبكاء في صمت.. ماذا حدث في جلسة إعدام "غرام" بالجيزة؟
حوادث وقضايا

مواجهة مُرة وصدمة وبكاء في صمت.. ماذا حدث في جلسة إعدام "غرام" بالجيزة؟
أمين الفتوى: المهر مش شرط رقم كبير وتأمين البنت له 3 مفاتيح"
أخبار

أمين الفتوى: المهر مش شرط رقم كبير وتأمين البنت له 3 مفاتيح"
بضمان مليون كم.. أرخص سيارة يابانية مستوردة زيرو في السوق المصري
أخبار السيارات

بضمان مليون كم.. أرخص سيارة يابانية مستوردة زيرو في السوق المصري
من النصب إلى غسل الأموال.. كيف استولى محمد وزيري على ملايين هيفاء وهبي؟
حوادث وقضايا

من النصب إلى غسل الأموال.. كيف استولى محمد وزيري على ملايين هيفاء وهبي؟
شلل "هرمز" واستمرار قصف لبنان.. مصير مجهول يواجه هدنة إيران
شئون عربية و دولية

شلل "هرمز" واستمرار قصف لبنان.. مصير مجهول يواجه هدنة إيران

الأزمات الدولية لمصراوي: هدنة إيران "على الورق أكثر من الواقع"
أول اتصال منذ بدء الحرب.. السعودية وإيران تبحثان خفض التوتر
"ارتفاع الحرارة وشبورة مائية".. توقعات طقس الأيام المقبلة