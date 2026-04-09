واصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية تفعيل إجراءات التسهيل والتيسير على المواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية، حيث ركزت القوات على تقديم الدعم الفوري لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة بجميع المقرات على مستوى الجمهورية فوريًا، وذلك ضمن استراتيجية الوزارة لتطوير المنظومة الخدمية بشكل قاطع وصارم لضمان راحة المواطنين.

الجوازات تنهي أوراق الحالات الإنسانية بالمحافظات

رصدت أقسام خدمات الجوازات المنتشرة بكافة المحافظات الحالات الإنسانية والمرضية بين المترددين عليها، ومن جانب آخر قامت الأطقم الإدارية باستقبالهم وتذليل كافة العقبات أمام حصولهم على الأوراق الثبوتية، علاوة على ذلك تم تخصيص أماكن مجهزة لاستقبال ذوي الهمم لضمان سرعة إنجاز معاملاتهم فوريًا وبكل حسم وقوة، في مشهد يعكس الجانب الاجتماعي للمنظومة الأمنية المعاصرة.

تيسير الإجراءات بمواقع تقديم الخدمة

أكدت وزارة الداخلية استمرار خطة تسهيل الإجراءات في كافة المواقع الشرطية الخدمية، وفي السياق ذاته أوضحت أن المنظومة ترتكز على ثوابت جوهرية تستهدف الارتقاء بمستوى الأداء الأمني والخدمي، ومن جانب آخر يتم مراجعة جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بشكل دوري فوريًا، لضمان إنهاء الإجراءات في أسرع وقت وبشكل قاطع وصارم يمنع التكدس، مع التأكيد على تقديم كافة أوجه الرعاية لكبار السن بقلب الإدارة.



