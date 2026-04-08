إعلان

"استعراض مُرعب أمام مدرسة".. سقوط طفل "العاشر" ووالده بعد فيديو القيادة المتهورة

كتب : علاء عمران

03:35 م 08/04/2026 تعديل في 04:12 م

سقوط طفل العاشر ووالده بعد فيديو القيادة المتهورة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ضبطت أجهزة الأمن بالشرقية طفلاً يبلغ من العمر 16 سنة ووالده مالك السيارة، لقيام الأول بقيادة المركبة برعونة واستهتار بمحيط إحدى المدارس بمدينة العاشر من رمضان، في استجابة فورية لمقطع فيديو وثق الواقعة التي تسببت في تعريض حياة الطلاب والمواطنين للخطر.

ونجحت التحريات في تحديد السيارة "سارية التراخيص" وضبط المتهمين بدائرة قسم شرطة ثالث العاشر، وتم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة بكل حسم وقوة لضمان أمن الشارع المصري.

قيادة متهورة تهدد حياة الطلاب

كشفت التحريات الأمنية ملابسات مقطع فيديو "الاستعراض" الذي أثار رعب أولياء الأمور، حيث تبين أن طفل يقود السيارة هو نجل مالكها ومقيم بدائرة القسم، ومن جانب آخر، اعترف والده بأن ابنه استغل السيارة وقادها دون علمه بمحيط المدرسة.

وبالفحص تبيبن أن السيارة سارية التراخيص ومسجلة باسم الأب، الطفل لم يبلغ السن القانوني لاستخراج رخصة قيادة.
الواقعة تضمنت حركات استعراضية خطرة في منطقة حيوية.


اتهامات بالرعونة وتعريض المواطنين للخطر

واجهت القوات المتهم ووالده بمقطع الفيديو الذي رصد قيادة سيارة برعونة، وفي السياق ذاته، تولت النيابة العامة التحقيق للوقوف على مدى إهمال ولي الأمر وتسببه في تعريض حياة نجله والآخرين للخطر.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

العاشر من رمضان محافظة الشرقية وزارة الداخلية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

