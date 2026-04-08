كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن شكوى من قيام أحد الأشخاص بالاعتداء المتكرر على والدته، وإصابة آخر بسلاح أبيض أثناء محاولته التدخل لمنعه، بدائرة قسم شرطة المناخ بمحافظة بورسعيد.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان صادر اليوم الأربعاء، إنه بالفحص تبين أنه بتاريخ 4 من الشهر الجاري، تلقى قسم شرطة المناخ بلاغًا من إحدى المستشفيات، يفيد باستقبالها أحد الأشخاص مصابًا بجرح طعني، ومقيم بدائرة القسم.

ضبط عاطل تعدى على والدته وطعن شخص آخر بسلاح أبيض

وبسؤال المصاب، قرر بتضرره من عاطل، يقيم في ذات الدائرة، لقيامه بالتعدي عليه باستخدام سلاح أبيض، وذلك أثناء تدخله لنهره ومنعه من الاعتداء على والدته.

وأضاف البيان أن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط المتهم، وبحوزته السلاح المستخدم في الواقعة، وبمواجهته أقر بارتكاب الجريمة على النحو المشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وبعرض المتهم على النيابة العامة، قررت حبسه على ذمة التحقيقات.

اقرأ أيضا:

