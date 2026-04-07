إعلان

قرار من القضاء في اتهام سارة خليفة بهتك عرض شاب

كتب : أحمد عادل

04:02 م 07/04/2026

تأجيل محاكمة سارة خليفة في اتهامها بهتك عرض شاب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


قررت محكمة جنايات القاهرة الجديدة، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة المنتجة سارة خليفة في اتهامها بهتك عرض شاب والتعدي عليه داخل غرفتها وتصويره عاريًا، لجلسة 19 أبريل الجاري.

ودفع دفاع المتهمة بعدم اختصاص محكمة جنايات القاهرة لنظر الدعوى، وطلب إحالتها إلى نيابة شمال الجيزة لإعادة التحقيق في الدعوى.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المنتجة سارة خليفة للمحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات، في اتهامها بهتك عرض شاب وتصويره عاريًا في منزلها.

وجاء في التحقيقات أنه تبين، بعد فحص الهاتف المحمول الذهبي اللون الخاص بالمنتجة سارة خليفة، وجود عدة مقاطع داخل تطبيق للاحتفاظ بالصور والمقاطع، أظهرت مشاهد اعتداء على شخص داخل غرفة نوم المتهمة وتصويره عاريًا، بالإضافة إلى إصابته بجروح متفرقة وظهوره ملطخًا بالدماء.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إعلان

إعلان

