

قررت محكمة جنايات القاهرة الجديدة، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة المنتجة سارة خليفة في اتهامها بهتك عرض شاب والتعدي عليه داخل غرفتها وتصويره عاريًا، لجلسة 19 أبريل الجاري.

ودفع دفاع المتهمة بعدم اختصاص محكمة جنايات القاهرة لنظر الدعوى، وطلب إحالتها إلى نيابة شمال الجيزة لإعادة التحقيق في الدعوى.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المنتجة سارة خليفة للمحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات، في اتهامها بهتك عرض شاب وتصويره عاريًا في منزلها.

وجاء في التحقيقات أنه تبين، بعد فحص الهاتف المحمول الذهبي اللون الخاص بالمنتجة سارة خليفة، وجود عدة مقاطع داخل تطبيق للاحتفاظ بالصور والمقاطع، أظهرت مشاهد اعتداء على شخص داخل غرفة نوم المتهمة وتصويره عاريًا، بالإضافة إلى إصابته بجروح متفرقة وظهوره ملطخًا بالدماء.