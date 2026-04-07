تعرض ممشى بورتوفيق بالمدخل الجنوبي لقناة السويس لتلوث، إذ ظهرت مادة سوداء على جانب التكسية الفاصلة بين المجرى الملاحي ورصيف الممشى.

وتداول مواطنون صور للتكسيات الحجرية وقد صبغت المادة السوداء التكسية الحجرية في مساحات بطول الممشي، ولم تعلن اي جهة رسمية سبب البقع السوداء أو ماهيتها حتى نشر الخبر.

وأعرب المواطنين في السويس عن استيائهم من ذلك التلوث الذي يشكل خطورة على الحياة البحرية في منطقة رأس خليج السويس ومنطقة غاطس بورتوفيق التي تواجه المدخل الجنوبي للقناة.

كما أكد المترددين على الممشى أن ما حدث شوه منظر الممشي، ولم يكن الأول كان نفس المشهد الذي قامت هيئة قناة السويس على تطويره وتجهيز بشكل يليق باستقبال أهالي السويس في أكتوبر 2024، بعد مدة غلق استمرت 13 عام.

وتحرك نشطاء بيئيين في محافظة السويس وخاطبوا المسؤولين تنفيذيين في ديوان عام المحافظة ومسؤولي فرع جهاز شئون البيئة في السويس، وطالب عبدالحميد كمال البرلماني الأسبق بدائرة السويس، بسرعة تدخل الجهات المعنية وفتح تحقيق عاجل لكشف ملابسات الحادث ومحاسبة الجهة المالكة للسفينة أو العائمة المسؤولة عنه والإعلان عن ذلك

وشدد كمال على أهمية تطبيق قانون حماية البيئة والعمل على إزالة آثار التلوث في أقرب وقت واتخاذ ما يلزم من إجراءات تحول دون تكرار ذلك لتأثيره سلبا على البيئة البحرية والثروة السمكية.