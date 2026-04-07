البيت الأبيض يرد على "أنباء ضربة نووية محتملة" لإيران

كتب : وكالات

05:31 م 07/04/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

نفى البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، أن تكون تصريحات نائب الرئيس جي دي فانس بشأن العمليات العسكرية في إيران، قد تضمنت أي إشارة إلى توجيه ضربة نووية أمريكية ضد طهران.
وقال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس في تصريحات له إن القوات الأمريكية تمتلك أدوات "لم تُقرر حتى الآن استخدامها" لفرض إنذار شديد من الرئيس دونالد ترامب. وتطرق إلى منشور الرئيس الأخير الذي ذكر فيه أن"حضارة بأكملها ستموت الليلة"، ما دفع البعض للحديث عن احتمال استخدام الولايات المتحدة للسلاح النووي.
وكتب البيت الأبيض على منصة إكس: "لا شيء على الإطلاق مما قاله فانس يوحي بذلك، أيها "الحمقى" تمامًا"

