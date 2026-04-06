أمام محكمة جنايات الجيزة، لم يغالب "عبدالله تمام" و زوجته " أم روضة" دموعمها حزنًا على رحيل عكازهما "لوجي" وفرحًا وتهليلًا بالقصاص من "أسماء رمضان" التي قتلتها غرقًا في برميل "مياه" من أجل سرقة حلق ذهب كونها تمر بضائقة مالية. على أطراف قرية دهشور بالجيزة يونيو 2025.

10 أشهر في انتظار كلمة العدالة



نحو 10 أشهر أضنى فيها "عبد الله تمام" وزوجته "أم لوجي" الشيخوخة في ريعان شبابها برحيل ابنتها "لوجي" (عامان وشهر). فحكم الإعدام شنقًا لجارتهما "أسماء"، كان شافيًا للغليل ومرضيًا: "دلوقتي بس بنتي هتنام مرتاحة عشان حقها رجع.. ومش هعمل عزا بنتي غير لما تتعدم زي ما قتلت بنتي". هكذا عبّرا والدا "لوجي" طفلة دهشور عن سعادتها بقرار محكمة أول درجة.



إعدام قاتلة طفلة دهشور

وأدانت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار أحمد عزيز الفقي، بإجماع الآراء، بإعدام (أسماء رمضان) "بائعة منظفات" شنقًا بعدما أبدي مفتي الجمهورية الرأي الشرعي في الدعوى، في واقعة اتهامها خطف و قتل الطفلة "لوجي عبد الله"، من أجل سرقة حلق ذهب، بقرية "دهشور" جنوبي الجيزة.

ترأس هيئة الدائرة المستشار أحمد عزيز الفقي رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين ضاحي محمد عبد الحميد، و إيهاب هيكل، وناصر الجبالي، وسكرتارية محمود متولي.

الأدلة بطقت بلسان الحق في الدعوى



وذكرت النيابة العامة في أوراق الدعوى رقم 8714 لسنة 2025 والمقيدة برقم 7347 لسنة 2025 أن "أسماء رمضان" (بائعة منظفات)،في الواحد والعشرين من يونيو 2025، استدرجت المتهمة الطفلة المجني عليها "لوجي عبد الله"، إلى محل المنظفات الخاص بها، مستغلة حداثة سنها، وذلك بعد التحايل عليها بإعطائها بالونة" لإيهامها بالتودد واللعب، وتمكنت بتلك الوسيلة من إبعادها عن أعين أهلها والمارة.

جريمة "لوجي" في برميل بلاستيكي



وتابعت النيابة العامة أن المتهمة انفردت بالطفلة داخل محل المنظفات، وقامت بوضعها داخل "برميل"، وغرمتها الماء حتى فارقت الحياة غرقًا، قاصدة من ذلك قتلها للاستيلاء على القرط الذهبي الذي كانت ترتديه. وقامت بوضع الجثمان داخل جوال بلاستيكي، ونقلته إلى مسكنها، ثم ألقت به من شرفة المنزل في محاولة للتخلص من آثار الجريمة، قبل أن تعود للمشاركة مع الأهالي في البحث عن الطفلة.

سرقت عشان أسدد ديوني

واستجوبت النيابة العامة المتهمة وأقرت تفصيليًا بارتكاب الجريمة بدافع "سرقة حلق ذهبي" الخاص بالطفلة، وبيعه لسداد جزء من ديونها.



وثبت بتقرير الصفة التشريحية الخاص بالطفلة أن الإصابات المشاهدة بالجثمان تتفق مع إغراق الرأس تحت الماء، وأن سبب الوفاة هو إسفكسيا الغرق، مع وجود إصابات حيوية حديثة بمنطقة الوجه ناتجة عن الضغط بجسم صلب.

