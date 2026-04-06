قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنايات القاهرة، اليوم الاثنين، تجديد حبس مالك مصنع ومخزن الملابس المحترق بالزيتون، والذي أسفر عن وفاة 9 أشخاص وإصابة 17 آخرين، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحقيقات الأولية أن الحريق اندلع داخل المصنع قبل مغادرة العاملين، نتيجة ماس كهربائي بلوحة الكهرباء.

وتابعت التحقيقات أن ألسنة اللهب امتدت إلى الأقمشة، ما ساهم في سرعة انتشار الحريق داخل المصنع، وصعّب من جهود السيطرة عليه من قبل العاملين.

وأضافت التحقيقات أن جميع الضحايا من العاملين بالمصنع، حيث لقوا مصرعهم متأثرين بإصابتهم بحروق بالغة، فيما توفي آخرون نتيجة الاختناق بسبب ضيق المكان وعدم توافر وسائل تهوية كافية.

وأوضحت التحقيقات، أن المصنع يعمل دون ترخيص منذ عدة سنوات، وكان صدر له قرار بالغلق.

قرارات النيابة العامة في حريق مصنع ملابس بالزيتون

وكان فريق من النيابة، انتقل لموقع حريق مصنع ومخزن ملابس في الدور الأرضي لعقار مكون من 12 طابق بمنطقة الزيتون بالقاهرة.

وأمرت جهات التحقيق، بتشكيل لجنة هندسية من محافظة القاهرة للوقوف على حالة العقار والتأكد عما إذا وقع ضرر للعقار جراء الحريق من عدمه.

كما طلبت سرعة تحريات رجال المباحث حول الواقعة للوقوف على أسبابها وملابساتها.

تفاصيل حريق حلمية الزيتون

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا يفيد باشتعال حريق داخل مصنع ومخزن ملابس بالطابق الأرضي في العقار رقم 4 بشارع سرايا القبة بحي الزيتون.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإطفاء والإسعاف لمكان البلاغ، وبالانتقال تبين مصرع 9 أشخاص.

وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على ألسنة اللهب قبل امتدادها لباقي طوابق العقار المكون من 12 طابق، وإنقاذ الأسر العالقة.

ونقلت سيارات الإسعاف المصابين للمستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما نُقل جثامين المتوفيين لمشرحة المستشفى تحت تصرف الأجهزة الأمنية.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على مالك المصنع المحترق، وتولت النيابة العامة التحقيقات.