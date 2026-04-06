كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات منشور مدعوم بعدد من مقاطع الفيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعي تضمن تضرر القائم على النشر من قيام أحد الأشخاص بالتعدي عليه بالسب والضرب محدثاً إصابته وتحطيم هاتفه المحمول وإتلاف كاميرات المراقبة الخاصة بمنزله بالدقهلية.

بالفحص تبين وجود خلافات جيرة بين الشاكي، ونجلي عمه ("لهما معلومات جنائية" ) مقيمين بدائرة المركز، محرر بشأنها عدة محاضر بمركز شرطة طلخا خلال عامي ( 2024- 2026 ).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها في حينه وصدر حكم قضائي بحبس أحد المشكو في حقهما "تم ضبطه"، كما تم ضبط المشكو في حقه الثاني، وبمواجهته أقر بذات الخلافات.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.