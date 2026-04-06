الداخلية تضبط 12 متهماً استغلوا الأطفال للتسول وبيع السلع بالقاهرة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها المكثفة لمكافحة جرائم استغلال الأطفال الأحداث، وتمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط 12 متهماً، بينهم 7 رجال و5 سيدات، لاستغلالهم الأطفال في التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية بنطاق محافظة القاهرة.

الداخلية تضبط 12 متهمًا استغلوا أطفال القاهرة في التسول

وأشارت التحريات إلى أن 9 من المتهمين لهم معلومات جنائية، وأنهم كانوا يصطحبون 12 طفلاً من المعرضين للخطر، ويدفعونهم للتسول وبيع السلع بشكل قسري في الشوارع.وبمواجهة المتهمين أقروا بنشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه.

الداخلية توقف شبكة استغلال الأطفال وتسلمهم لذويهم أو دور الرعاية

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما تم تسليم الأطفال لذويهم بعد أخذ التعهدات اللازمة بحسن رعايتهم، والتنسيق مع الجهات المختصة لإيداع من تعذر الوصول إلى ذويهم في إحدى دور الرعاية.

