خطاب ديني في الحرب.. انتقادات لترامب بسبب معجزة يوم القيامة

كتب : وكالات

03:48 م 06/04/2026

ترامب

أثارت تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومسؤولين في إدارته جدلًا واسعًا بعد استخدام مفردات دينية لوصف عملية عسكرية داخل إيران، ما أعاد النقاش حول حدود العلاقة بين الدين والسياسة في الولايات المتحدة.

قدّم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عملية إنقاذ طيار أمريكي داخل إيران باعتبارها حدثًا يحمل دلالات دينية، واصفًا إياها بأنها "معجزة مرتبطة بعيد القيامة"، في خطاب خرج عن النمط التقليدي الذي اعتادت عليه الإدارات الأمريكية في مثل هذه المناسبات.

هذا التوصيف لم يكن معزولًا، إذ تبنّى عدد من المسؤولين في الإدارة الأمريكية نفس النبرة، حيث ربطوا نجاح العملية بمعانٍ دينية، في خطوة اعتبرها مراقبون محاولة لإضفاء شرعية أخلاقية وروحية على العمليات العسكرية الجارية.

وفي موازاة ذلك، صعّد ترامب من لهجته عبر منصات التواصل الاجتماعي، ملوّحًا باستهداف بنى تحتية داخل إيران، مثل محطات الكهرباء والجسور، وداعيًا طهران إلى اتخاذ خطوات فورية بشأن مضيق هرمز، مستخدمًا تعبيرات حادة، قبل أن يختم حديثه بعبارة ذات طابع ديني.

كما استحضر وزير الخزانة سكوت بيسنت رمزية عيد القيامة في تعليقه على العملية، معتبرًا أن إنقاذ الطيار يتقاطع مع معاني "الانتصار" المرتبطة بالمناسبة، بينما اكتفى وزير الدفاع بيت هيجسيث بتعبير ديني مقتضب للإشارة إلى نجاح المهمة.

في المقابل، قوبلت هذه التصريحات بانتقادات داخلية، إذ رأى معارضون أن استخدام الخطاب الديني في سياق عسكري يهدد مبدأ الفصل بين الدين والدولة، ويمنح العمليات العسكرية بعدًا أيديولوجيًا قد يؤثر على الرأي العام وصنع القرار.

وانتقدت النائبة الجمهورية السابقة مارجوري تيلور جرين هذا التوجه، معتبرة أن القيم الدينية تدعو إلى التهدئة وليس إلى تصعيد الصراع، بينما حذّر مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية من خطورة استخدام الدين في تبرير تهديدات تستهدف بنى تحتية مدنية، معتبرًا أن ذلك يعكس استهتارًا بالمعتقدات الدينية.

وفي تطور متصل، دعا عدد من النواب الديمقراطيين إلى فتح تحقيق في تقارير تحدثت عن لجوء بعض العسكريين إلى تفسيرات دينية لتبرير الحرب، مؤكدين ضرورة أن تبقى القرارات العسكرية قائمة على اعتبارات قانونية واستراتيجية، بعيدًا عن أي توظيف ديني.

ويأتي هذا الجدل في سياق أوسع، حيث يتزايد حضور الخطاب الديني في توصيف الصراع من مختلف الأطراف، في ظل استمرار الحرب وتنامي أبعادها السياسية والأيديولوجية.

ترامب معجزة يوم القيامة خطاب ديني

