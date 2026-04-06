لاستقبال إنتاجية 232 ألف فدان.. المنيا تجهز 42 موقعًا لاستقبال القمح

كتب : جمال محمد

03:44 م 06/04/2026

زراعة القمح بالمنيا

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الاثنين، استعداد المحافظة لانطلاق موسم توريد القمح المحلي لعام 2026، إذ تم تجهيز 42 موقعًا لاستلام المحصول بطاقة تخزينية إجمالية تبلغ 465 ألفًا و60 طنًا، موزعة بين 7 صوامع حديثة و35 موقعًا ما بين شون وهناجر ومراكز تجميع مطورة، بما يضمن استيعاب الكميات المستهدفة.

وأوضح المحافظ أن ذلك يأتي في إطار خطة الدولة لتأمين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية، بالتزامن مع بدء موسم توريد القمح منتصف أبريل الجاري، مشيرًا إلى أن زيادة سعر توريد الأردب إلى 2500 جنيه تعكس حرص القيادة السياسية على تحقيق عائد اقتصادي عادل للمزارعين، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، لتشجيع الفلاح المصرى على التوسع في زراعة القمح باعتباره من أهم المحاصيل الاستراتيجية المرتبطة بالأمن الغذائي .

وأشار كدواني إلى أن محافظة المنيا تحتل المركز الثاني على مستوى الجمهورية في توريد القمح، لافتًا إلى زيادة المساحة المنزرعة هذا العام لتصل إلى 232 ألف فدان، بزيادة 16 ألف فدان عن العام الماضي، بما يعكس جهود الدولة في دعم القطاع الزراعي.

وشدد المحافظ على ضرورة التنسيق الكامل بين مديريات التموين والزراعة وكافة الأجهزة التنفيذية، لضمان جاهزية مواقع الاستلام وإدارة منظومة التوريد بكفاءة، مع الالتزام بالضوابط المنظمة للحفاظ على جودة الأقماح الموردة.

