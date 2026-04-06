إعلان

"ضمن الموجة 98".. إيران تعلن قصف تل أبيب وبئر السبع وقواعد أمريكية بالمنطقة

كتب : مصطفى الشاعر

03:48 م 06/04/2026

علم إيران

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت العلاقات العامة للحرس الثوري الإيراني، في بيان عسكري عاجل، عن تنفيذ "الموجة 98" من عملية "وعد الصادق 4" تحت شعار "يا سيد الساجدين"، وهي عملية مركبة وتأثيرية استهدفت مقرات القيادة والعمليات واللوجستيات والبنى التحتية الصناعية العسكرية الأمريكية والصهيونية.


تدمير سفينة صهيونية وقصف "بيتاح تكفا"


كشف البيان، أن القوات البحرية للحرس الثوري استهلت عملياتها صباح اليوم الإثنين، باستهداف سفينة الحاويات الصهيونية "SDN7" بصاروخ كروز، مما أدى إلى تدميرها واشتعال نيران واسعة بها، حسبما أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية.


وبالتزامن مع ذلك، دكت الصواريخ الباليستية الإيرانية شمال وجنوب تل أبيب، والمراكز الاستراتيجية في حيفا، ومصانع الكيماويات في بئر السبع، ومواقع تمركز جيش الاحتلال في "بيتاح تكفا"، مؤكدة فشل الدفاعات الجوية المتطورة في اعتراضها.


فرار حاملة الطائرات الأمريكية "LHA7"


أكد الحرس الثوري، أن السفينة البرمائية الهجومية الحاملة للمروحيات "LHA7" التابعة للجيش الأمريكي، والتي تضم أكثر من 5000 بحار وجندي، تعرّضت لهجمات إيرانية خاطفة، مما أجبرها على الانسحاب الفوري والهروب إلى أعماق جنوب المحيط الهندي بعيدا عن منطقة العمليات.


ضربات في الإمارات والكويت


وفي جزء آخر من العملية، أعلن الحرس الثوري، استهداف مركز الإنتاج المشترك للطائرات المسيّرة بين الإمارات والكيان الصهيوني، بالإضافة إلى قصف عدد من الطائرات المتمركزة في قاعدة "علي السالم" بدولة الكويت، وذلك عبر هجمات دقيقة بالطائرات المسيّرة والصواريخ.


تحذير أخير في مضيق هرمز


اختتم الحرس الثوري بيانه بالتأكيد على أن حركة الملاحة في مضيق هرمز ومياه الخليج تحت المراقبة الكاملة لأنظمة القوات البحرية، محذّرا من أن أي تحرك صغير للأعداء سيواجه برد حاسم، ومشيدا بذكرى اللواء الشهيد "مجيد خادمي" الذي أُهديت له هذه العملية، ومؤكدا استمرار الهجمات بالتعاون مع فصائل المقاومة في المنطقة.


من ناحية أخرى، شهدت منطقة تل أبيب الكبرى الإسرائيلية، قبل قليل، حالة من الذعر غير المسبوق إثر تعرّضها لقصف إيراني مكثف بموجة من "الصواريخ العنقودية"، مما أدى إلى سقوط ذخائر متشظية في عدة مواقع استراتيجية بوسط إسرائيل.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الحرس الثوري الإيراني حرب إيران إيران وأمريكا الحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية الوعد الصادق 4

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

