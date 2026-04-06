واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملاتها المرورية المكثفة على مستوى الجمهورية، في إطار جهودها لتحقيق الانضباط المروري والحفاظ على سلامة المواطنين، حيث أسفرت الحملات عن ضبط عدد كبير من المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

سحب رخص لعدم تركيب الملصق الإلكتروني

وتمكنت أجهزة الأمن من سحب 926 رخصة قيادة وتسيير لعدم تركيب الملصق الإلكتروني، وذلك بعد انتهاء المهلة المحددة لتركيبه في 30 مارس الماضي 2021، وتفعيل الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

وتواصل وحدات المرور استقبال المواطنين على مستوى الجمهورية لتركيب الملصق الإلكتروني، الذي يُعد خطوة أساسية نحو تطبيق منظومة مرورية إلكترونية متكاملة، إلى جانب إتاحة الخدمة إلكترونيًا عبر بوابة مرور مصر، بما يتيح لمالكي المركبات سداد الرسوم وطلب التركيب بسهولة.

ضبط مخالفات لعدم ارتداء الخوذة

وفي سياق متصل، ضبطت الأجهزة الأمنية 1097 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة الواقية، في إطار الحملات المستمرة لضبط المخالفات التي تهدد سلامة قائدي المركبات.

وكانت وزارة الداخلية قد ناشدت قائدي الدراجات النارية ضرورة الالتزام بارتداء الخوذة، كما شددت على أهمية التزام قائدي السيارات بالسير في الحارات المرورية المخصصة، بما يسهم في تحقيق السيولة المرورية والحد من الحوادث.

رفع سيارات ودراجات مهملة من الشوارع

وعلى صعيد آخر، عززت الإدارة العامة لمرور القاهرة تواجدها بالشوارع والميادين، وتمكنت من رفع 44 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة، في إطار جهودها لإعادة الانضباط وتحسين المظهر الحضاري.

كما شنت الإدارة العامة لمرور الجيزة حملات موسعة لرصد المخالفات ورفع المركبات المهملة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وشرطة المرافق والأحياء، لضمان تحقيق السيولة المرورية ومنع التكدسات.

جهود مستمرة لتحقيق الانضباط

وتأتي هذه الحملات في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى فرض الانضباط المروري، والحفاظ على أرواح المواطنين، والتصدي لكافة أشكال المخالفات على الطرق.

