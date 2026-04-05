تنظر الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم، محاكمة 21 متهماً، بينهم 10 محبوسين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"مجموعات العمل النوعي".

وتحمل القضية رقم 8666 لسنة 2024 جنايات ثانٍ أكتوبر، وتدور حول اتهام عدد من المتهمين بتولي قيادة جماعة إرهابية ضمن مجموعات العمل النوعي المسلح التابعة لـجماعة الإخوان، والتي تستهدف استخدام العنف والترويع، بما يخل بالنظام العام ويعرض أمن المجتمع للخطر.

كما وُجهت للمتهمين اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، وتمويل أنشطتها، إلى جانب ارتكاب جرائم تزوير محررات رسمية، وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص.