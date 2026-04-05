اليوم.. محاكمة 21 متهماً بخلية "اللجان النوعية" في أكتوبر

كتب : صابر المحلاوي

01:00 ص 05/04/2026

مجمع محاكم بدر

تنظر الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم، محاكمة 21 متهماً، بينهم 10 محبوسين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"مجموعات العمل النوعي".

وتحمل القضية رقم 8666 لسنة 2024 جنايات ثانٍ أكتوبر، وتدور حول اتهام عدد من المتهمين بتولي قيادة جماعة إرهابية ضمن مجموعات العمل النوعي المسلح التابعة لـجماعة الإخوان، والتي تستهدف استخدام العنف والترويع، بما يخل بالنظام العام ويعرض أمن المجتمع للخطر.

كما وُجهت للمتهمين اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، وتمويل أنشطتها، إلى جانب ارتكاب جرائم تزوير محررات رسمية، وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص.

محاكمة خلية اللجان النوعية الإرهاب جماعة الإخوان محاكم بدر جنايات أكتوبر تمويل الإرهاب أسلحة نارية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

دبلوماسي مصري يقترح مبادرة لإيران لإحراج ترامب ونقل الضغوط إلى واشنطن
شئون عربية و دولية

دبلوماسي مصري يقترح مبادرة لإيران لإحراج ترامب ونقل الضغوط إلى واشنطن
قبل ما تشحن كارت الكهرباء.. اعرف سبب الخصومات المفاجئة
أخبار مصر

قبل ما تشحن كارت الكهرباء.. اعرف سبب الخصومات المفاجئة

مقتل رئيس استخبارات الحرس الثوري الإيراني في ضربة أمريكية إسرائيلية
شئون عربية و دولية

مقتل رئيس استخبارات الحرس الثوري الإيراني في ضربة أمريكية إسرائيلية
حظك اليوم وتوقعات الأبراج 6-4: نصيحة لهذا البرج.. وتحذير وضغوطات لهؤلاء
علاقات

حظك اليوم وتوقعات الأبراج 6-4: نصيحة لهذا البرج.. وتحذير وضغوطات لهؤلاء
الحبتور: التصريحات ضد دول شقيقة فردية ولا تعكس حقيقة العلاقات المتينة
شئون عربية و دولية

الحبتور: التصريحات ضد دول شقيقة فردية ولا تعكس حقيقة العلاقات المتينة

أخبار

المزيد

دبلوماسي مصري يقترح مبادرة لإيران لإحراج ترامب ونقل الضغوط إلى واشنطن
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين
مصدر بالكهرباء يكشف أسباب الانقطاع المؤقت للتيار في القاهرة الجديدة والشروق