كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر قيام أحد الأشخاص بسرقة هاتف محمول من داخل صيدلية بالقاهرة، وتمكنت أجهزة الأمن من تحديد وضبط مرتكب الواقعة.

وتبين أن المتهم مقيم بدائرة قسم شرطة عابدين، وبحوزته الهاتف المستولى عليه، والخاص بإحدى العاملات بالصيدلية، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "المغافلة".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.