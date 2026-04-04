وزير الداخلية يستقبل نظيره السوداني لبحث التعاون الأمني المشترك

كتب : علاء عمران

05:02 م 04/04/2026

استقبل اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، الفريق شرطة بابكر سمرة، وزير الداخلية بجمهورية السودان، والوفد المرافق له، وذلك خلال زيارته إلى جمهورية مصر العربية.

واستعرض الجانبان، خلال اللقاء، أوجه التعاون بين وزارتي الداخلية في البلدين، وسبل تعزيزها، بالإضافة إلى مناقشة آخر المستجدات في القضايا الأمنية ذات الاهتمام المشترك.


مصر والسودان تبحثان تطوير التعاون الأمني وتبادل الخبرات الشرطية

وأعرب الوزير السوداني عن تقديره لجهود أجهزة وزارة الداخلية المصرية خلال المرحلة الراهنة، مؤكدًا أن زيارته تأتي في إطار العلاقات الوثيقة والتشاور المستمر بين مسؤولي البلدين الشقيقين، كما أبدى اهتمام بلاده بتبادل الخبرات التدريبية مع الأجهزة الأمنية المصرية، لما تتمتع به من كفاءة عالية في مختلف المجالات، وتطلعه للاستفادة منها في تطوير مهارات الكوادر الشرطية السودانية، في ظل التحديات الأمنية التي تشهدها المنطقة.


وزير الداخلية: حريصون على تعزيز التعاون مع السودان في المجالات الأمنية

من جانبه، رحّب اللواء محمود توفيق بزيارة نظيره السوداني إلى القاهرة، مؤكدًا حرص وزارة الداخلية على مد جسور التواصل مع أجهزة الأمن السودانية، في ضوء العلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين، مشددًا على أهمية تعزيز آليات التعاون وتبادل الخبرات التدريبية والمعلوماتية، دعمًا لجهود تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

كما أكد الجانبان أهمية تضافر الجهود الأمنية في ظل التطورات والمتغيرات الإقليمية الراهنة، بما يسهم في مواجهة التحديات المشتركة.

