واصلت وزارة الداخلية حملاتها الأمنية والتموينية المكثفة لضبط الأسواق ومكافحة الجرائم الاقتصادية، وتمكنت خلال 24 ساعة من تحقيق إنجازين بارزين على صعيد ضبط المال والمواد التموينية.

على صعيد مكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، نجحت أجهزة الأمن بقطاع الأمن العام، بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، في ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار بالعملات الأجنبية بقيمة إجمالية تقارب 9 ملايين جنيه.

ضبط 9 ملايين جنيه و2 طن دقيق مدعم خلال 24 ساعة

وجاءت هذه الضربات الأمنية في إطار استمرار جهود الوزارة لمكافحة المضاربة بأسعار العملات وإخفائها عن التداول خارج نطاق السوق المصرفي، لما تمثله هذه الجرائم من تهديدات للاقتصاد القومي.

وفي الوقت نفسه، واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن حملاتها المكبرة لضبط الأسواق والجرائم التموينية، وأسفرت جهودها عن ضبط حوالي 2 طن دقيق أبيض بلدي مدعم ضمن قضايا المخالفات في المخابز السياحية الحرة والمدعمة.

الداخلية تحسم ملف الجرائم الاقتصادية والتموينية

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، في إطار جهود الوزارة لحماية المستهلكين، ومنع التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم، وضمان التزام الأسواق بالأسعار المعلنة.

وتؤكد وزارة الداخلية استمرار حملاتها المكثفة لضبط الأسواق وملاحقة كل من يحاول تحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المواطنين.

