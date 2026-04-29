كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات بلاغ ورد من شخص وسائق (يحملان جنسية إحدى الدول ومقيمان بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة)، يفيد بتعرضهما لواقعة سرقة بالإكراه وانتحال صفة رسمية بنطاق محافظة القاهرة، مما استدعى تحركا أمنيا مكثفا.

كمين الوايلي يسقط عصابة انتحال الصفة والميكروباص

أفاد السائق في البلاغ بأنه عقب استلامه مبلغا ماليا نيابة عن الطرف الأول (محول له من أحد أقاربه بالخارج لتوصيله)، فوجئ أثناء تواجده بدائرة قسم شرطة الوايلي بقيام أشخاص يستقلون سيارة "ميكروباص" باستيقافه والاستيلاء منه على المبلغ المالي وهاتفه المحمول بأسلوب "انتحال الصفة"، ثم لاذوا بالفرار.

اعترافات مثيرة لعصابة انتحال الصفة بالوايلي

بإجراء التحريات وجمع المعلومات، أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة وتبين أنهم 8 أشخاص (من بينهم شخصان يحملان جنسية ذات دولة المجني عليهما). وضبط بحوزتهم مبلغ مالي من متحصلات الواقعة والسيارة الميكروباص المستخدمة. وبمواجهتهم، انهار المتهمون وأقروا بأنهم كانوا على علم مسبق بموعد استلام السائق للمبلغ، فخططوا لارتكاب الواقعة وانتحال الصفة لإيهام الضحية وتسهيل السرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

