

رصدت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر صاحبة الحساب من قيام أحد الأشخاص بالتشهير بها وابتزازها بنشر صور وفيديو خاصين بها، مع ادعائه الكاذب بالحصول على تلك المواد من أحد ضباط الشرطة بمحافظة القليوبية.

اعترافات المتهم بابتزاز سيدة بنها وكواليس ادعاءاته الكاذبة

بالفحص والتحري تبين أنه بتاريخ 4 الجاري، تبلغ لمديرية أمن القليوبية من الشاكية (مقيمة بدائرة مركز شرطة بنها) بتضررها من أحد الأشخاص لقيامه بإرسال صور خاصة بها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتهديدها بنشرها للتشهير بها والإساءة لسمعتها بقصد ابتزازها، وزعمه أنه حصل على تلك الصور من خلال ضابط بمديرية الأمن.

عقب تقنين الإجراءات، نجحت القوات في تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل مقيم بذات العنوان)، وبمواجهته انهار واعترف بارتكاب الواقعة، وأقر صراحة بأن ادعاءه بصلته بضابط شرطة كان "كاذبا" وبقصد ترهيب الضحية ومنعها من اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

جرى تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

اقرأ أيضا



