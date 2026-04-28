رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة نشر صانع محتوى "بلوجر" مقاطع فيديو على صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعى تتضمن التحريض على العنف والتلفظ بألفاظ خادشة للحياء تتنافى مع القيم المجتمعية.

القبض على بلوجر محرم بك

بتقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم "بلوجر" حال تواجده بدائرة قسم شرطة محرم بك في الإسكندرية وبحوزته هاتف محمول يحتوي على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى.

اعترافات بلوجر الفيديوهات المثيرة

بمواجهته اعترف بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعى؛ لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.