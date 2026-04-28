مباحث الآداب طاردته.. ليلة سقوط بلوجر محرم بك في قبضة الشرطة

كتب : مصراوي

06:24 م 28/04/2026

الشرطة تضبط بلوجر الإسكندرية

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة نشر صانع محتوى "بلوجر" مقاطع فيديو على صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعى تتضمن التحريض على العنف والتلفظ بألفاظ خادشة للحياء تتنافى مع القيم المجتمعية.

بتقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم "بلوجر" حال تواجده بدائرة قسم شرطة محرم بك في الإسكندرية وبحوزته هاتف محمول يحتوي على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى.

بمواجهته اعترف بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعى؛ لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

سقوط الزمالك في القمة لا يكفي.. سيناريو تتويج بيراميدز بالدوري المصري
رياضة محلية

سقوط الزمالك في القمة لا يكفي.. سيناريو تتويج بيراميدز بالدوري المصري
بعد مد التصالح 6 أشهر.. تحذيرات عاجلة لأصحاب مخالفات البناء
أخبار مصر

بعد مد التصالح 6 أشهر.. تحذيرات عاجلة لأصحاب مخالفات البناء
بعد اتهامه بازدراء الدين.. أول تعليق من نقيب الفنانين بالأردن على أزمة
زووم

بعد اتهامه بازدراء الدين.. أول تعليق من نقيب الفنانين بالأردن على أزمة
رسميًا.. نفاذ تذاكر القمة بين الأهلي والزمالك بالدوري المصري
رياضة محلية

رسميًا.. نفاذ تذاكر القمة بين الأهلي والزمالك بالدوري المصري

ما علاقة الشاي والمكسرات بحصى الكلى؟.. خبراء يوضحون
نصائح طبية

ما علاقة الشاي والمكسرات بحصى الكلى؟.. خبراء يوضحون

رحلة البحث عن مخرج.. مسيحيون منفصلون يترقبون تعديلات "الأحوال الشخصية"