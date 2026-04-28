تنظر الدائرة 11 بمحكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار طارق محمد أبو عيدة، اليوم الثلاثاء، محاكمة 14 متهمًا، من بينهم 9 محامين ورئيس مكتب شهر عقاري نادي المعادي سابقًا، على خلفية اتهامهم في تزوير أوراق رسمية تتعلق ببيع قطعة أرض تخص سفارة إحدى الدول العربية بالجيزة.

بداية قضية "بيع أرض سفارة خليجية"

بدأت القضية بقرار من نيابة الجيزة، بإحالة ملف القضية المعروفة إعلاميًا باسم "التزوير الكبرى"، والمتهم فيها 14 شخصًا، من بينهم 9 محامين ورئيس مكتب شهر عقاري نادي المعادي سابقًا.

المتهمون هم: "محمد. ج" عاطل، و"حنفي. س" محامٍ، و"خلود. ح" محامية، و"محمود. ع" محامٍ، و"محمد. م" محامٍ، و"محمد. ع" محامٍ، و"فريال. ف" محامية، و"محمود. أ" محامٍ، و"عبدالله" صاحب مكتب استيراد وتصدير، و"حمادة. ع" مسؤول علاقات عامة، و"عبدالمنعم. ع" تاجر قطع غيار، و"منصور. ف" رئيس مكتب شهر عقاري نادي المعادي سابقًا، و"عمر. م" محامٍ، و"محمد. م" محامٍ.

تفاصيل أوراق قضية بيع أرض سفارة خليجية

وفقًا لأوراق القضية رقم 8999 لسنة 2024 جنايات قسم الجيزة، والمقيدة برقم 2806 لسنة 2024 كلي، وطبقًا لتحقيقات النيابة العامة، فإن المتهمين من الأول حتى الحادي عشر، في غضون أعوام 2022 و2023 و2024، بدائرة قسم شرطة الجيزة، اشتركوا مع موظف عام ـ المتهم الثاني عشر الموثق بمكتب توثيق نادي المعادي ـ في ارتكاب تزوير في محررات رسمية، وهي التوكيلات الرسمية أرقام (5624 لسنة 2022، 1912/ب لسنة 2022، 5760/ب لسنة 2022، 4746 لسنة 2022 – مكتب توثيق نادي المعادي)، بأن اتفقوا معه على ارتكاب الواقعة، بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، من خلال تزويده بالمعلومات، فمثل المتهم الأول أمام الموظف محتجًا بجواز سفر، مدعيًا أنه المجني عليه "نظام.ب"، على خلاف الحقيقة، مع علمهم بذلك، فتمكنوا من إتمام الجريمة.

وأوضحت النيابة العامة في أوراق الدعوى، أن المتهمين اشتركوا عن طريق الاتفاق مع موظف عام (أمين شرطة) بقسم شرطة الجيزة، في ارتكاب تزوير في محررات رسمية، وهي المحضر رقم (5027 لسنة 2022 إداري قسم الجيزة)، بأن اتفقوا على ارتكاب الجريمة بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، فمثل الثاني والثالثة أمام الموظف، وأثبتوا قيام الثاني بشراء أرض ـ تخص إحدى سفارات الدول العربية ـ من وكيل الثالثة، محتجين بالتوكيلات المزورة، فأثبت الموظف المختص ذلك على خلاف الحقيقة، فتمكنوا من إتمام الجريمة.

تزوير أوراق ينقذ عملية بيع أرض سفارة

وأسندت النيابة العامة للمتهمين تهمة الاشتراك مع موظف عام، وهو سكرتير تحقيق نيابة قسم الجيزة، في ارتكاب تزوير في محررات رسمية، وهي تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم (4022 لسنة 2022 إداري قسم الجيزة) بتاريخ 26/11/2022، بأن اتفقوا على ارتكاب الجريمة بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، فمثل الثاني والثالثة أمام جهات التحقيق، وأثبتوا قيام الثاني بشراء الأرض من وكيل الثالثة، محتجين بالتوكيلات المزورة، فأُثبت ذلك في التحقيقات على خلاف الحقيقة.

ونسبت النيابة العامة للمتهمين أنهم اشتركوا مع موظف عام (أمين شرطة باستيفاء نيابة قسم الجيزة) في ارتكاب تزوير في محضر جمع الاستدلالات المؤرخ 22/8/2022، بأن اتفقوا على ارتكاب الجريمة بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، فمثل الأول مدعيًا أنه المجني عليه "نظام.ب"، محتجًا بجواز سفر مزور، ومثل معه الثاني أمام الموظف، وأثبت الثاني قيامه بشراء الأرض محل الواقعة من الأول على خلاف الحقيقة.

9 محامين: سر عملية تزوير عقود البيع

وذكرت النيابة العامة أن المتهمين اشتركوا مع المتهم الأول في ارتكاب تزوير في محرر رسمي، وهو دعوى صحة توقيع رقم (21 لسنة 1996) المنسوبة لمحكمة شبرا الخيمة الابتدائية، بأن اتفقوا على ارتكاب الجريمة وساعدوه من خلال تزويده بالمعلومات المراد إثباتها، فقام باصطناع الدعوى على غرار المحررات الرسمية الصحيحة، وحرر بياناتها على غير الحقيقة، مدعيًا قيام المجني عليه "أحمد.ع" ببيع الأرض محل الواقعة للمجني عليه "نظام.ب"، مع ثبوت توقيعات منسوبة زورًا للمختصين بتلك الجهة، ومهرها بأختام مقلدة منسوبة لها.

وتابعت النيابة أن المتهمين اشتركوا مع الأول حتى الثالث في استعمال المحررات المزورة، بأن قاموا برفع الدعاوى المدنية أرقام (3057 لسنة 2022، 40 لسنة 2022، 117 لسنة 2024)، بشأن عدم التعرض وصحة ونفاذ وشطب الرهن على الأرض، أمام محكمة شمال الجيزة الابتدائية، واتفقوا على ارتكاب الجريمة من خلال تزويدهم بكافة المعلومات والمستندات المستخدمة، فقام الثاني والثالثة برفع تلك الدعاوى باستخدام المحررات المزورة، كما قام المتهمون من الثاني حتى السادس بتقديمها للمحكمة محتجين بصحتها، مع علمهم جميعًا بأنها مزورة، فتمت الجريمة.

